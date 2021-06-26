В интервью изданию Фельдгузен объяснила, что именно предусматривала германо-французская инициатива относительно более тесного сотрудничества с Москвой.
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Предложение касалось более четкой политики ЕС в отношении России:
- более быстрые и эффективные санкции Евросоюза против Москвы, если действия России делают это необходимым;
- дополнительные ограничительные меры, в частности экономические санкции,
- более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.
Госпожа посол добавила, что возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была только частью этих предложений.
В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки этого предложения,
– сказала Фельдгузен.
Она отметила, что алгоритм ведения дискуссий в ЕС касаемо внешней политики является таким: для согласования определенного вопроса нужен консенсус всех государств-членов. Однако по предложению более активного взаимодействия с Владимиром Путиным его не было.
Желание Меркель вести диалог с Россией: что известно
- Ранее Ангела Меркель заявила, что выступает за возобновление диалога с Москвой. Мол, это необходимый шаг для улучшения отношений.
- Канцлер Германии и французский лидер Эммануэль Макрон предложили пригласить Путина на саммит ЕС. В самом Евросоюзе отвергли этот призыв.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина потребует объяснений от французского и немецкого послов относительно этой инициативы.