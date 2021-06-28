Лидеры ЕС отклонили предложение Франции и Германии провести саммит с Россией. Это произошло после того, как Польша и страны Балтии выступили против этого.

К теме В Германии объяснили, зачем Меркель хочет наладить диалог с Путиным

По словам Меркель, лидеры Евросоюза определили проблемы, которые они хотят решить с Россией. Также они поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут длиться переговоры с Кремлем.

По мнению канцлера Германии, это является шагом вперед, но еще не достижением цели.

Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать, что на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить,

– заявила Меркель немецким и французским чиновникам.

Узнайте больше Саммита ЕС с Путиным не будет: Меркель сожалеет по этому поводу

Что этому предшествовало