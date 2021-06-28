Лидеры ЕС отклонили предложение Франции и Германии провести саммит с Россией. Это произошло после того, как Польша и страны Балтии выступили против этого.
К теме В Германии объяснили, зачем Меркель хочет наладить диалог с Путиным
По словам Меркель, лидеры Евросоюза определили проблемы, которые они хотят решить с Россией. Также они поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут длиться переговоры с Кремлем.
По мнению канцлера Германии, это является шагом вперед, но еще не достижением цели.
Здесь я считаю, что лучше не только поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать, что на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить,
– заявила Меркель немецким и французским чиновникам.
Узнайте больше Саммита ЕС с Путиным не будет: Меркель сожалеет по этому поводу
Что этому предшествовало
- Ангела Меркель выступила за прямые контакты Евросоюза с Россией и Владимиром Путиным. По ее словам, это необходимо, чтобы улучшить отношения.
- Впоследствии лидеры ЕС отклонили предложение канцлера Германии.
- В Украине отреагировали на ситуацию. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что инициатива саммита недопустима.
- Госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен прокомментировала инициативу Меркель. Как она отметила, что таким предложением планировали обозначить четкий курс политики ЕС в отношении России.