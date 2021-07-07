Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Он намерен обсудить с Меркель строительство газопровода "Северный поток-2" и как он угрожает безопасности Украины и Европы.

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Это счастье, что Европа пока не чувствует этих угроз относительно строительства "Северного потока-2",
 –  заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вопросы безопасности должны быть приоритетными над экономической целесообразностью. По его словам, относительно этого страны Европейского Союза разделились.

"Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей", – акцентировал президент Украины.

Баланс между безопасностью и экономикой

Зеленский подчеркнул, что бывает сложно найти баланс между безопасностью и экономикой. Однако "Северный поток-2" является "лакмусовой бумажкой", которая показывает приоритеты стран.

Президент отметил, что когда в стране идет война, приоритетными становятся жизни людей, а когда страна в безопасности – экономика. Поэтому для Украины сначала – безопасность, а затем экономика.

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