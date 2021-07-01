Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время визита в Польшу. Чиновник напомнил, что именно Берлин был посредником между Киевом и Москвой при заключении договора на транзит в Европу.

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Важно, чтобы Украина не потеряла доходы, – Маас

Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин,

– сказал Маас.

Чтобы сохранить транзит в дальнейшем, заверил глава МИД, Германия ведет переговоры как с Украиной, так и с Германией.

Кандидаты на пост канцлера высказались о проекте России

Отметим, что ранее кандидаты на пост канцлера Германии Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что готовы прекратить транспортировку газа через "Северный поток-2". Это произойдет в случае, если Москва нарушит свои обязательства перед Киевом. Политики отметили, что Германия видит в проекте только экономическую сторону.

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Обратите внимание! Ранее СМИ сообщили, что США и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2". Украине якобы предложат компенсацию.