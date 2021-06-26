Госпожа посол Германии в нашем государстве отметила, что об угрозе "Северного потока-2" национальной безопасности говорят не только Польша и Украина, но и балтийские страны.

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Украина имеет влиятельных партнеров

Анка Фельдхузен отметила, что Украина имеет достаточно влиятельных партнеров в Евросоюзе: "Они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны".

Что можно сделать, это другой вопрос. Рассуждать, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, – это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет,

– добавила дипломат.

Обратите внимание! Владимир Зеленский напомнил союзникам, что строительство "Северного потока-2" – это вопрос энергетической безопасности для всей Европы.

Соглашение США и Германии по газопроводу

США и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2", которое призвано ослабить геополитические выгоды России после завершения строительства трубопровода.

В то же время власти американского и немецкого государства готовы компенсировать Украине транзитные сборы, которые страна потеряет из-за того, что трубопровод будет пролегать в обход нашей территории.

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