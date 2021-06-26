Пані посол Німеччини у нашій державі зазначила, що про загрозу "Північного потоку-2" національній безпеці говорять не тільки Польща та Україна, а й балтійські країни.

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Україна має впливових партнерів

Анка Фельдгузен наголосила, що Україна має досить впливових партнерів у Євросоюзі: "Вони тісно співпрацюють, щоб разом довести свої побоювання, які, я вважаю, реальні".

Що можна зробити, це інше питання. Міркувати, що Росія може напасти на Україну, якщо не буде газового транзиту, – це спекуляція. Ми не знаємо, станеться це чи ні,

– додала дипломатка.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський нагадав союзникам, що будівництво "Північного потоку-2" – це питання енергетичної безпеки для всієї Європи.

Угода США та Німеччини щодо газогону

США та Німеччина мають намір укласти угоду щодо "Північного потоку-2", яка покликана ослабити геополітичні вигоди Росії після завершення будівництва трубопроводу.

Водночас влада американської та німецької держави готова компенсувати Україні транзитні збори, які країна втратить через те, що трубопровід пролягатиме в обхід нашої території.

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