Галущенко 7 июля принял участие в церемонии поднятия украинского флага. Торжественное мероприятие состоялось в центре передового опыта НАТО по вопросам энергетической безопасности.

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Гостями церемонии также были:

директор Центра Ромуальдас Петкевичус;

министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас;

заместитель министра иностранных дел Литвы Эгидиюс Мейлунас.

Главное из речи Галущенко

Министр отметил, что поднятие флага Украины в Центре, без сомнения, символизирует расширение стратегического сотрудничества Украины и НАТО. Украина получила доступ к мировому опыту стран-участниц НАТО.

Галущенко подчеркнул: тесное сотрудничество со странами-участницами НАТО позволит Украине преодолеть современные вызовы, а также – успешно внедрить приоритетные реформы в энергетике.

По словам министра, главная задача его ведомства на ближайшее время – отсоединение украинской энергосистемы от энергосистем России и Беларуси и успешная синхронизация с европейской сетью ENTSO-E.

Не обошел политик и темы "Северного потока-2".

Газ должен быть товаром, а не инструментом политического давления. Только совместными усилиями мы сможем противостоять российской монополии,

– подчеркнул Галущенко.

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