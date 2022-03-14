Через збройну агресію Росії в Україні загинули 90 дітей, ще понад 100 поранені

Внаслідок масштабного та цинічного нападу Росії, в Україні загинули 90 дітей.

Такі дані наводять ювенальні прокурори станом на ранок 14 березня. Окрім цього, понад 100 дітей поранено внаслідок збройної агресії Росії.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

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Лише вчора, 13 березня, у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено.

Дані про загиблих та поранених дітей не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де окупанти ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Руйнування закладів освіти

За даними офісу Генпрокурора, через бомбардування та обстріли пошкоджено 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у Донецькій області – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у столиці – 24.

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