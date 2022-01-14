У Черкасах матір знімала порно зі своїми малими доньками
Джерело:Офіс генпрокурора
Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої викрили 23 осіб, що виготовляли порно за участю дітей. Наприклад, у Черкасах до зйомок таких відео матір залучила своїх малих доньок.
Спецоперація мала умовну назву "Павутина". У результаті почали розслідування у 20 кримінальних справах.
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У Черкасах матір знімала порно із доньками
Викрили жительку Черкас, яка створювала порноконтент за участі двох свої доньок. Дівчатка було по 6 та 8 років. Відзняті відео жінка продавала в інтернеті.
Ба більше, матір пропонувала своєму знайомому вступати в інтимні стосунки з її доньками за гроші. Жінку затримали. Їй повідомили про підозру, а дітей забрали до центрів соціально-психологічної реабілітації.
Правоохоронці провели обшуки / Фото Офісу генпрокурора
Киянин ґвалтував 5-річну дівчинку
Затримали жителя Києві, який ґвалтував 5-річну доньку своєї знайомої. Він знімав з нею дитяче порно.
- В Одесі четверо місцевих завантажували та збували схожий контент на закритих форумах.
- Крім того, викрили й жителів Івано-Франківщини, Донеччини, Житомирщини та Закарпаття, які розповсюджували дитячу порнографію в інтернеті.
Викрили 23 осіб / Фото Офісу генпрокурора
Загалом провели 27 обшуків. Вилучили 10 терабайт протиправного контенту та комп’ютерну техніку. Встановлено 23 осіб, які можуть бути причетними до виготовлення дитячого порно. Двом з них вже повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Знайшли гроші / Фото Офісу генпрокурора