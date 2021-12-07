На Черкащині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 7-річної родички

Мешканцю Черкаської області повідомили про підозру у розбещенні та ґвалтуванні 7-річної дівчинки. Крім того, зловмисник поширював порноконтент за участі дитини.

Порнографію зловмисник збував через "даркнет"

За даними слідства, підозрюваний – родич дівчинки. Він тривалий час користувався її безпорадністю.

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Він ґвалтував дитину та неодноразово виготовляв фото- та відеоматеріали за її участі. Дитячу порнографію зберігав та збував на форумах мережі "даркнет",

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Під час обшуку на комп'ютері зловмисника правоохоронці виявили порноконтент за участі дитини, зокрема відео її ґвалтування.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

На Вінниччині чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

28 листопада п'яний 48-річний чоловік посеред вулиці напав на 12-річну односелицю, яка поверталася додому з магазину. Раніше судимий затягнув дитину в покинутий будинок та зґвалтував. Про знущання дівчинка розповіла матері, а та одразу заявила правоохоронцям.

На місці події вони знайшли докази злочину. Нападника вже затримали за місцем його проживання. Тепер чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці призначили низку експертиз.

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