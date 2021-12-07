В Черкасской области мужчину подозревают в изнасиловании 7-летней родственницы

Жителю Черкасской области сообщили о подозрении в развращении и изнасиловании 7-летней девочки. Кроме того, злоумышленник распространял порноконтент с участием ребенка.

Порнографию злоумышленник сбывал через "даркнет"

По данным следствия, подозреваемый – родственник девочки. Он долгое время пользовался ее беспомощностью.

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Он насиловал ребенка и неоднократно изготавливал фото- и видеоматериалы с ее участием. Детскую порнографию хранил и сбывал на форумах сети "даркнет",

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Во время обыска на компьютере злоумышленника правоохранители обнаружили порноконтент с участием ребенка, в частности видео его изнасилования.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В Винницкой области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

28 ноября пьяный 48-летний мужчина посреди улицы напал на 12-летнюю односельчанку, которая возвращалась домой из магазина. Ранее судимый затащил ребенка в заброшенный дом и изнасиловал. Об издевательствах девочка рассказала матери, а та сразу заявила правоохранителям.

На месте происшествия они нашли доказательства преступления. Нападавшего уже задержали по месту его жительства. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители назначили ряд экспертиз.

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