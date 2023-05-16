Розстріляли авто з родиною, а потім спалили: на Чернігівщині викрили жахливе вбивство

Поліція Чернігівщини затримала підозрюваних у жахливому злочині – сім'ю з Києва розстріляли, а їхній автомобіль спалили. Як з'ясувалося, вбивство спланував знайомий подружжя.

Повідомлення про зникнення сім'я з Києва у поліцію надійшло 14 травня. Відтоді правоохоронці почали пошуки зниклих.

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Жахливий злочин спланував знайомий

Сім'я Черевань збиралася придбати новий автомобіль у свого знайомого 22-річного Миколи. Чоловік 30 років Богдан разом з 28-річною дружиною Вікторією та 4-річним сином Богданом відправилися за машиною у місто Мена, що на Чернігівщині. З собою вони взяли багато готівки, аби розрахуватися за купівлю нового транспортного засобу.

Проте 14 травня зв'язок із сім'єю обірвався. Кума подружжя Марія Закалюжна з Києва звернулася до правоохоронців і повідомила про зникнення. В ефірі телемарафону вона розповіла, що сім'я востаннє виходила на звязок у неділю 14 травня близько 14:30. Відтоді – вони зникли.

Він (загиблий чоловік Богдан – 24 Канал) їхав, аби оглянути й, можливо, придбати автомобіль. А у Віки у Чернігівській області живе мати. Вони планували на зворотньому шляху заїхати у гості,

– розповіла Марія.

Поліція відразу почала пошуки сім'ї. Поблизу села Садове, що у Корюківському районі Чернігівщини, знайшли спалену "Мазду" киян, а за 500 метрів – виявили тіла.

Як з'ясували правоохоронці, злочин спланував 22-річний Микола, до якого їхала сім'я. Він разом зі спільниками (чоловіком і жінкою) розстріляв автомобіль киян, а потім – спалив його. Тіла вони заховали у ямі поблизу.

На пошуки причетних до злочину було залучено максимальну кількість особового складу поліції. Також було створено спеціалізовану робочу групу, яка встановлюватиме всі деталі злочину.

Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві

За силової підтримки підрозділу КОРД правоохоронці 16 травня затримали групу злочинців. Нині поліція під процесуальним керівництвом прокуратури розслідує кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Як затримували злочинців: дивіться відео

У Чернігові батько вбив власного сина

У Чернігові чоловік вбив власного 11-місячного сина на очах у 2-річної дитини. Зловмисник завдав 45 ударів у голову немовляті, 13 – у грудну клітку та 2 – у живіт.

"Особливо тяжкий злочин вчинив за місцем проживання у присутності старшого сина, якому виповнилося 2 роки. Під час судового розгляду встановлено, що чоловік систематично зловживав алкогольними напоями, наркотичними та психотропними засобами", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Вбивцю засудили до довічного позбавлення волі.