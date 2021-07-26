Не оздоровчий, а вбивчий: у Чернігові жінка померла після сеансу масажу

У Чернігові жінка померла після сеансу масажу. Експертиза довела, до загибелі призвели саме необережні рухи масажистки, які викликали смертельну травму.

49-річній жительці Чернігова масаж якої і став смертельним, вже повідомили про підозру. Їй інкримінують вбивство з необережності.

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Масажистка спричинила травму хребта

Сеанс підозрювана проводила у себе вдома. Як встановили експерти, вона долонями різко повернула шийний відділ хребта своєї клієнтки. Через це постраждала отримала закриту хребетну спинномозкову травму. Пошкодився спинний мозок в шийному відділі.

Жінка померла в одній з лікарень Чернігова

Низка експертиз підтвердила, що саме дії масажистки призвели до трагедії. Жінка померла в неврологічному відділені однієї з лікарень Чернігова.

У психлікарні пацієнт убив медбрата

Якщо провину масажистки доведуть у суді, їй загрожує обмеженням волі на строкабо позбавленням волі на той самий строк.

Зазначимо, що жахливе вбивство нещодавно сталось у Гейківській психлікарні. 21-річний пацієнт убив ніжкою від стільця медбрата та утік. Чоловіка вдалось впіймати через два дні, суд відправив його під варту на 2 місяці без права внесення застави.

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