Як стверджують слідчі, злочин житель Білоцерківського району скоїв 8 липня близько 22:45. Він напав на чоловіка, коли той повертався додому по Таращанському мосту, та завдав йому численні поранення.

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Про подію правоохоронці дізналися від водія машини, який побачив скривавленого чоловіка, який лежить на проїзній частині. Автовласник не зупинився та не намагався надати потерпілому допомогу, а лише подзвонив до поліції.

Не перебував під вартою після замаху на вбивство



48-річного жителя Київщини врятувати не змогли / Фото поліції Київської області

Потерпілого у критичному стані довезли до лікарні, але під час реанімації він помер.

Слідчі, які працювали на місці нападу, досить швидко встановили особу нападника. Ним виявився 38-річний чоловік, який є фігурантом кримінального провадження щодо аналогічного злочину.

За даними правоохоронців, підозрюваний у вбивстві є обвинуваченим у справі про напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою.

Тоді потерпілого врятували, а лікарю інкримінували замах на вбивство. Однак суд під варту його не посадив, через що у зловмисника й була можливість скоїти другий злочин.

Наразі затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів. Відтепер фігуранту справ вже обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Дивіться відео про затримання лікаря-вбивці на Київщині: