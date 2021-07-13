Как утверждают следователи, преступление житель Белоцерковского района совершил 8 июля около 22:45. Он напал на мужчину, когда тот возвращался домой по Таращанскому мосту, и нанес ему многочисленные ранения.

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О происшествии правоохранители узнали от водителя машины, который увидел окровавленного мужчину, который лежит на проезжей части. Автовладелец не остановился и не пытался оказать пострадавшему помощь, а лишь позвонил в полицию.

Не находился под стражей после покушения на убийство



48-летнего жителя Киевщины спасти не смогли / Фото полиции Киевской области

Пострадавшего в критическом состоянии довезли до больницы, но во время реанимации он умер.

Следователи, работавшие на месте нападения, довольно быстро установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний мужчина, который является фигурантом уголовного производства относительно аналогичного преступления.

По данным правоохранителей, подозреваемый в убийстве является обвиняемым по делу о нападении на человека и нанесении более 40 ударов отверткой.

Тогда пострадавшего спасли, а врачу инкриминировали покушение на убийство. Однако суд под стражу его не посадил, из-за чего у злоумышленника и была возможность совершить второе преступление.

Сейчас задержанному инкриминируют умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений. Теперь фигуранту дел уже избрали меру пресечения в виде пребывания под стражей.

Смотрите видео о задержании врача-убийцы на Киевщине: