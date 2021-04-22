У Чернівцях чоловік до смерті побив матір 2 дітей

У Чернівцях чоловік жорстоко побив 34-річну Олену Сунько. Жінка тиждень пролежала у реанімації, однак вижити їй не вдалося.

Деталі вбивства у Черкасах

За словами правозахисниці Ірини Суслової, підозрюваний у вбивстві – чоловік жертви. Трагедія трапилася ще 10 квітня.

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Неодноразові побиття та знущання з жінки закінчувалися нічим. Одного разу з відчаю жертва подала заяву у правоохоронні органи, а потім забрала її за власним бажанням,

– розповіла Суслова.

Олену Сунько знайшли побитою та без свідомості у гаражі. У жінки була чисельні травми, забій головного мозку, перелом трьох ребер та тазової кістки.

У поліції розповіли, що 33-річний підозрюваний не чоловік жертви, а її співмешканець. У день трагедії вони розпивали алкогольні напої у гаражі, який належить родичам чоловіка. Між ними виникла словесна суперечка. Внаслідок конфлікту той завдав жінці удари руками по різних частинах тіла.

Чоловік і жінка недавно почали зустрічатися

Водночас "Обозреватель" пише, що перший чоловік та батько 2 дітей вбитої помер кілька років тому. З підозрюваним у вбивстві в Олени Сунько почалися стосунки недавно.

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Спочатку Олена металася, то йшла до цієї людини, то втікала назад до дітей. А через деякий час вона і зовсім зникла. Виявилося, що цей новий чоловік просто її нікуди не відпускає. Він не дозволяв їй ні з ким зустрічатися, нікуди виходити. Фактично тримав у себе,

– поділився брат вбитої.

Він додав, що хлопець Олени казав нібито планує одружитися з нею. Однак спілкуватися з сестрою не дозволяв.

"Він її побив, а коли вона вже не рухалася, пішов до тітки й попросив викликати швидку", – розповів родич Олени Сунько.

Підозрюваний зізнався у вбивстві

У поліції розповіли, що ймовірний вбивця зізнався їм у скоєному. Йому повідомили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Наразі ймовірного вбивцю тримають під вартою.

Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.