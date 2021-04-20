У Черкасах 19 квітня дев'ятикласник отримав поранення в голову у шкільному тирі. Провели операцію та кулю з хлопця витягнули, проте його стан – досі важкий.

Деталі про стан потерпілого юнака розповів директор Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький. Він зауважив, що операція пройшла нормально.

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Куля пройшла на виліт

Фактично куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок. Проблема в тому, що вхідний отвір розташований в правій височній ділянці, а вихідний – в лівій,

– розповів Кондрацький.

Наразі дев'ятикласник у комі, його тиск – дуже нестабільний. Фахівці продовжують боротись за життя школяра. Поки щось прогнозувати, кажуть лікарі, важко.

Трагедія сталась у тирі, що розташований у гімназії

Зазначимо, що трагедія сталась у тирі спортивної школи №2. Тир розташований у приміщенні черкаської гімназії №9. Медики прибули туди вже за кілька хвилин, але хлопець був без свідомості. Його стан лікарі оцінили як критичний. Вже у лікарні юнака перевели на штучну вентиляцію легень.

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Наразі тренера, який вів заняття, відсторонили від роботи. Правоохоронці проводять розслідування.