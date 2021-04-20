В Черкассах 19 апреля девятиклассник получил ранение в голову в школьном тире. Провели операцию и пулю из парня вытащили, однако его состояние – до сих пор тяжелое.

Детали о состоянии пострадавшего юноши рассказал директор Черкасской областной детской больницы Николай Кондрацкий. Он отметил, что операция прошла нормально.

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Пуля прошла на вылет

Фактически пуля прошла на вылет, она полностью прошила мозг. Проблема в том, что входное отверстие находится в правом височном участке, а выходное – в левом,

– рассказал Кондрацкий.

Сейчас девятиклассник в коме, его давление – очень нестабильное. Специалисты продолжают бороться за жизнь школьника. Пока что-то прогнозировать, говорят врачи, сложно.

Трагедия произошла в тире, расположенном в гимназии

Отметим, что трагедия произошла в тире спортивной школы №2. Тир расположен в помещении черкасской гимназии №9. Медики прибыли туда уже через несколько минут, но парень был без сознания. Его состояние врачи оценили как критическое. Уже в больнице юношу перевели на искусственную вентиляцию легких.

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Сейчас тренера, который проводил занятие, отстранили от работы. Правоохранители проводят расследование.