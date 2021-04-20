В школьном тире Черкасс ученик получил ранение в голову: он в тяжелом состоянии
В гимназии №9 в Черкассах во время занятий по пулевой стрельбе 19 апреля 14-летний подросток получил ранения головы. Сейчас девятиклассник находится в тяжелом состоянии в больнице.
Источник:фейсбук больницы экстренной помощи
Что случилось в тире в Черкассах
Инцидент произошел в 16:24. Медики скорой помощи прибыли на место происшествия через 3 минуты. Еще через 4 минуты на помощь приехала реанимационная бригада.
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Когда приехали медики, пострадавший ученик находился без сознания. Его состояние было критическим – врачи диагностировали нарушение дыхания и кровотечение из головы.
После стабилизации состояния, подростка, в сопровождении полиции, медики доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.
По предварительной информации, в лечебном учреждении у него остановилось дыхание и его перевели на искусственную вентиляцию легких. Сейчас школьник находится в крайне тяжелом состоянии,
– рассказала пресс-секретарь больницы экстренной помощи.
Тренера отстранили
Заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина заявила, что трагедия произошла в тире КДЮСШ №2. Все обстоятельства уже выясняют правоохранители.
Тренера, на уроке которого произошла трагедия, отстранили с работы. Сейчас проводится расследование.
"Департаментом образования и гуманитарной политики с завтрашнего дня будут проведены проверки всех помещений тиров, в которых проходят занятия по стрельбе", – сообщила Чубина.
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