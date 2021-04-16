В Черкассах выпивший мужчина избил кондуктора троллейбуса и скрылся с места происшествия через форточку. Инцидент произошел 16 апреля на троллейбусном маршруте №1.

О таком возмутительном поступке рассказал заместитель директора КП "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыля. Он также опубликовал видео с места происшествия, которое сняли очевидцы.

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Детали инцидента

По словам чиновника, неприятный инцидент произошел в районе Черкасского государственного технологического университета на троллейбусном маршруте №1. Кондуктор подошла к мужчине, как и ко всем, с просьбой оплатить проезд.

Он был в нетрезвом состоянии и отказался оплачивать проезд. Кондуктор сделала ему замечание насчет внешнего вида, попросив поправить брюки. На это мужчина ударил ее по спине ногой,

– рассказал Тарас Хвыля.

Как пояснил Хвыля, пока ехала полиция, он по сути по головам людей вылез через форточку и убежал. Он добавил, что кондуктор сейчас чувствует себя удовлетворительно.

В Черкассах мужчина избил кондуктора троллейбуса: смотрите видео