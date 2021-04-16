У Черкасах чоловік напідпитку побив кондуктора тролейбуса та втік з місця події через кватирку. Інцидент трапився 16 квітня на тролейбусному маршруті №1.

Про такий обурливий вчинок розповів заступник директора КП "Черкасиелектротранс" Тарас Хвиль. Він також опублікував відео з місця події, яке зняли очевидці.

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Деталі інциденту

За словами чиновника, неприємний інцидент стався в районі Черкаського державного технологічного університету на тролейбусному маршруті №1. Кондукторка підійшла до чоловіка, як і до всіх, з проханням оплатити проїзд.

Він був у нетверезому стані й відмовився оплачувати проїзд. Кондуктор зробила йому зауваження щодо зовнішнього вигляду, попросивши поправити штани. На це чоловік вдарив її по спині ногою,

– розповів Тарас Хвиль.

Як пояснив Хвиль, поки їхала поліція, він по суті по головах людей виліз через кватирку і втік. Він додав, що кондукторка зараз почуває себе задовільно.

У Черкасах чоловік побив кондукторку тролейбуса: дивіться відео