У Чернівцях перехворіла на COVID-19 стала залежною від кисневого концентратора

Одна із пацієнток 1 міської поліклініки Чернівців, яка подолала важку форму COVID-19, стала залежною від кисневого концентратора.

Ця залежність виявилась не фізичною, а психологічною. Страх задихнутися уві сні змушував жінку використовувати апарат знову і знову.

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А вдень, коли доводилось відлучатися з дому, пацієнтка брала з собою кисневу подушку. Тим часом легені жінки вже могли забезпечити потребу організму в кисні.

Коли її виписали з лікарні й перевели на домашнє лікування, вона боялась дихати самостійно. Вона не знімала концентратор навіть вночі, тобто 23 години на добу вона не дихала самостійно. Навіть під час реабілітації на огляд в лікарню вона приходила з кисневою подушкою. Ми витратили понад місяць, щоб повернути її до нормального життя,

– розповіла журналістам завідувачка загальнопрофільного консультативно-діагностичного відділу поліклініки Тетяна Проценко.

Передісторія:

66-річна жінка потрапила до лікарні в травні 2021 року.

У пацієнтки було сильне ураження легенів – вона провела в реанімації 2 місяці. Весь цей час вона була під'єднана до кисневого концентратора.

Після того, як її легені могли самостійно виробляти кисень, жінку перевели на домашнє лікування. Але вона продовжувала перебувати під кисневим концентратором.

Ми розповідаємо цю історію, щоб переконати кожного, хто ще вагається – ваші легені впораються з коронавірусом, якщо ви вакцинуєтеся! Чи варто випробовувати долю і зволікати?

Заплануйте собі похід до найближчого пункту вакцинації й дихайте вільно,

– написали у пресслужбі лікарні.

Спільні зусилля сімейного лікаря, лікаря-пульмонолога та психотерапевта зуміли повернути жінку до нормального життя. Тут потрібні були не піґулки, а уміння переконати пацієнтку, що легені впораються.