"СРСР продовжує правосуб'єктність": збори про перейменування Червонограду завершилися скандалом

У Червонограді засідання про перейменування міста закінчилося скандалом й заявою про "існування СРСР". Ба більше, одна з учасниць зборів заявила, що не визнає чинність Верховної Ради.

Відео зі скандальною заявою поширюють у соцмережах. До слова, перейменувати Червоноград хочуть у Кристинопіль.

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Мешканці Червонограду виступили проти перейменування

Збори громади щодо перейменування Червонограду відбулися у неділю, 8 жовтня. Втім, більшість присутніх виступили проти того, аби змінити назву міста. Проти цієї ініціативи виступає й перший заступник мера Дмитро Балко.

На зборах зокрема виступила жінка, котра заявила, що буцімто "СРСР існує досі".

Держава СРСР не припинила, а продовжила свою міжнародну правосуб'єктність. А також нагадав, що стаття Статуту ООН проголошує, що постійними членами Радбезу є СРСР, а не Російська Федерація. Аналогія УРСР – перейменовано в Україну. УРСР була одним із засновників ООН… Стаття 20 конституції України про герб, гімн і прапор так і не була виконана. Вони (Верховна Рада і Кабмін – 24 Канал) не мають права, не мають правосуб'єктності. Усе, що вони поприймали до сьогодні, всі їхні захцянки без гербової печатки – фікція,

– заявила жінка під час виступу.

На відео чутно, що присутні на зборах люди підтримали скандальну заяву жінки. Деякі навіть почали аплодувати.

Скандальна заява жінки на зборах: дивіться відео

Через скандальну заяву готують звернення до СБУ

Громадська організація "Деколонізація. Україна" заявила, що на зборах навіть не дали можливості виступити представнику Українського інституту нацпам'яті. Нині готують звернення до СБУ, адже "зрив процесу деколонізації під час повномасштабної війни – це робота на агресора.

Тим часом Балко заявив, що громада пропонувала залишити назву Червоноград, в той час, як Інститут нацпам'яті заявив, що топонім треба декомунізувати, адже таку назву населений пункт отримав під час приєднання до СРСР при обміні територіями з Польщею.

На зборах лише один учасник запропонував повернути історичну назву Кристинопіль. Керівник ГО "Деколонізація Україна" Вадим Поздняков заявив, що дуже дивно, що Червоноград не потрапив під дію закону про декомунізацію.

Вони можуть і зараз відмовитися, стати в позу, сказати, що вони перейменовувати не будуть, навіть ухвалити відповідне рішення на сесії міської ради. Але якщо вже ця назва потрапила у список Інституту національної пам’яті, я сумніваюсь, що її звідти виключать, бо це б був дуже серйозний прецендент, який би поставив під сумнів закон про деколонізацію,

– заявив Поздняков.

Варто також наголосити, що у червні 2023 Нацкомісія зі стандартів державної мови дала рекомендацію перейменувати Червоноград, адже така назва стосується російської імперської політики.