Чхали на права людей: Держдума Росії підтримала дозвіл не виконувати рішення ЄСПЛ

У Росії не збираються виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Відповідний законопроєкт затвердили у першому читанні в російській Держдумі.

Якщо проєкт закону ухвалять в цілому, то Росія не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), які були ухвалені після 16 березня 2022 року.

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Їм "наплювати" на права людей

У російській Держдумі також ухвалили в першому читанні законопроєкт, згідно з яким рішення ЄСПЛ тепер не будуть причиною перегляду справ в російських судах. Утім, вони хочуть створити певний механізм, який дозволить заново розглядати закриті провадження.

Один з авторів двох законопроєктів Павло Крашенінніков цікаво пояснює, чому агресор не має виконувати рішення ЄСПЛ. Ця потреба нібито зникла після того, як Росія покинула Раду Європи.

Він цинічно переконує, що можливість для звичайних громадян звернутися до ЄСПЛ була позитивною. Однак останнім часом вона "почала сильно політизуватися".

Ще 16 березня ЄСПЛ призупинив розгляд усіх справ проти Росії через виключення держави з Ради Європи. Утім, росіяни зможуть подавати скарги на порушення прав людини, якщо вони сталися до 16 вересня 2022 року.

Росія потроху заганяє себе в міжнародну ізоляцію

Нещодавно Міністерство закордонних справ Росії вже приготувало перелік угод з міжнародними організаціями, які вони планують розірвати. Цікаво, що агресор збирається покинути Світову організацію торгівлі (СОТ) та Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ).

ВООЗ – організація, яка координує міжнародну роботу у сфері охорони здоров’я під егідою ООН. Станом на 2020 рік до ВООЗ входили 194 держави.

В Росії, ймовірно, роздратувалися через те, що організація підтримала резолюцію, яку подала Україна. Окрім цього, вони почали відмовлятися від проведення конференцій, семінарів та інших заходів в Росії. А також – думали над тим, щоб перенести офіс з Москви.

СОТ – організація, яка допомагає врегулювати та лібералізувати міжнародну торгівлю. Сюди входять 164 держави.

Росія теж отримала тут "підніжку": після початку повномасштабного вторгнення держави-члени організації хотіли виключити агресора. Однак технічно це було практично неможливо. Тому Росію позбавили режиму найбільшого сприяння (РНС). Тепер вони не мають значних переваг, які давало членство в СОТ.

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