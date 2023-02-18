З чим пов'язані зміни у військовому командуванні Росії: аналіз ISW
Джерело:ISW
Росія змінила чотирьох командувачів військових округів. За даними аналітиків, це могли зробити для того, щоб згладити попередні провали в Україні.
Також в ISW вважають, що це могли зробити для того, щоб знизити напруженість між Шойгу та Пригожиним. Адже призначили росіян, які нейтральні у боротьбі між міноборони Росії та вагнерівцями.
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Що відомо про дії росіян щодо командування
В американському Інституті вивчення війни зазначили, що міноборони Росії підтвердило, що призначили:
- генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева – командувачем Центрального військового округу (ЦВО);
- раніше генерал-полковника Сергія Кузовлєва – командувачем Південного військового округу (ПВО);
- генерал-лейтенанта Євгена Никифорова – Західним військовим округом (ЗВО);
- генерал-лейтенанта Рустама Мурадова – командувачем Східного військового округу (СВО).
Формалізація командувачів військових округів, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на дистанціювання російських збройних сил від минулих невдач і підготувати їх до нового великомасштабного наступу в Україні,
– заявили в ISW.
Там також пояснили, що зміна командування може свідчити про те, що міноборони Росії намагається чіткіше розмежувати зони відповідальності кожного військового округу в Україні. Ба більше, аналітики вважають, що:
- призначення цих командирів – не значить відновлення довоєнного керівного блоку в міноборони Росії чи розширення ультранаціоналістично налаштованих силовиків, попри повідомлення про зв'язки Никифорова з Пригожиним, Мордвічева – з Кадировим;
- на посади командувачів призначили окупантів, які нейтральні щодо Пригожина та Шойгу, щоб заспокоїти останніх.
Адже Пригожин проводить інформаційний контрнаступ проти традиційного російського військового істеблішменту, запустивши посилену інформаційну кампанію проти міноборони Росії у відповідь на:
- можливу роль Шойгу в перешкоджанні продовженню кампанії з вербування зеків;
- загальне зниження впливу власника ПВК "Вагнер".
Саме падіння популярності Пригожина та закінчення вербування зеків, ймовірно, обмежують оперативні можливості вагнерівців в Україні.
На додаток, Кремль новим призначенням командувачів, ймовірно, створив потенційних "цапів-відбувайлів". Останні будуть відповідальні за будь-які майбутні невдачі в Україні, щоб убезпечити нещодавно призначеного командувача військових дій Валерія Герасимова від потенційної критики.
Що відомо про зміни командування у Росії
- У січні 2023 року Росія змінила командувача війни в Україні. Замість "ката Алеппо" Сергія Суровікіна призначили Валерія Герасимова. У відповідь на це деякі російські військові блогери глузували з Герасимова і порівнювали цю перестановку з грою в музичні крісла серед неефективної військової гвардії Москви. Також його називають некомпетентним.
- Вже 17 лютого стало відомо, що Кремль призначив Андрія Мордвічева командувачем Центрального військового округу. Останній відзначився штурмом Маріуполя та "Азовсталі". Також його вважають улюбленцем Кадирова.
- Варто зауважити, що він замінив на посаді генерал-полковника Олександра Лапіна, якого у січні призначили на посаду глави генштабу сухопутних військ окупантів.