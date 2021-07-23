Чим замінити дорогі суперфуди при схудненні
Джерело:інстаграм Світлани Фус
Я неодноразово зустрічала на своєму прийомі людей, які впевнені, що здорове харчування – це дорого. Тому що для ефективності необхідно включати в раціон спеціальні продукти – суперфуди, а це не дешеве задоволення. Далі читайте російською.
Но совсем не обязательно гоняться за модными продуктами, можно найти не менее полезную альтернативу и там, где ты живешь.
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Суперфуды (superfood, суперъеда, суперпродукты)Это продукты, которые содержат значительные дозы витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые важны для организма человека. Считается, что многие из них можно найти только в определенных местах на планете.
Но если не питаться одним киноа или другим суперфудом, а делать свой рацион разнообразным, то приобретенного продукта хватит на несколько месяцев.
Киноа можно заменить на гречку, пшено, бурый рис. ⠀
Чай матча. Все чаще им рекомендуют заменять обычный кофе и чай. Если вам нравится вкус – пожалуйста. Но, если разобраться, то все компоненты этого чая можно получить, употребляя в пищу разнообразную зелень, добавляя в рацион качественный чай и натуральный кофе.⠀
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Семена чиа – по своему химическому составу очень похожи на семена льна. Желирующие свойства чиа лучше, поэтому их часто используют в кулинарии.⠀⠀
Ягоды Годжи возглавляют почти все списки суперфудов. Им приписали чудодейственное свойство сжигать лишние калории.
На самом в них нет веществ, обладающих жиросжигающим эффектом. Они богаты витаминами С, Е, группы В, в них есть антиоксиданты, железо, калий и прочие полезные вещества. Но если все это пересчитать на то количество, которое можно употреблять, их вполне можно заменить привычными нам шиповником, облепихой, черной смородиной.
- Спирулина. Ее можно заменить шпинатом и разнообразной зеленью.⠀