Читати – це круто! – інтерв'ю з фронтменом "Антитіл" Тарасом Тополею

Відомий український музикант Тарас Тополя розповів 24 каналу про улюблені і важливі книги, дітей та читання, а також пояснив, чому читати – це "справді круто".

Нещодавно завершився масштабний проєкт "30 знакових книжок Нашої Незалежності". Чи брали ви участь у голосуванні?

Так. Я обрав книгу "Записки українського самашедшого" Ліни Костенко, "Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941-1991 роки)" Гульнари Бекірової та "ПЗТ" Василя Стуса. Для мене ці книги розповідають про важливі речі для нашої країни.

Точка зору В Україні є безпосередній зв’язок між читанням і успіхом у житті, – директорка Інституту книги

Які українські книги взагалі можете назвати улюбленими і чому?

Улюблені у мене наразі книжки ті, які я читаю для своїх дітей перед сном чи вдень. Зараз це – "Історії про Пандімуна" Крістіни Нгуен, "Віршинки" Людмили Горової і переклад українською "Пеппі Довгапанчоха".

Яку останню українську книгу ви прочитали чи може зараз читаєте?

"Історія України від Діда Свирида".



Тарас Тополя: "Треба, в першу чергу, самому брати і читати"

У вас троє малюків, тому тема "Дитина і книга" – дуже важлива. Чи стимулюєте до читання старшого Романа?

Його стимулює до читання, в першу чергу, шкільна програма – потрібно читати по 20 сторінок вдень. А ще у нас вдома велика бібліотека, де для нього є величезний вибір цікавих пізнавальних книжок.

На вашу думку, наскільки важливо, аби дитина читала книги? Чи стане для вас "маленькою трагедією", якщо хто із ваших малюків не проявлятиме інтерес до читання?

Ні, для мене це не стане "маленькою трагедією". Я згоден, що читання розвиває, але діти в процесі навчання і так дуже багато читають. І пишуть, і рахують... Якщо книжка стане для них розвагою та інтертейментом – буде прекрасно. Не стане – не буду тиснути і примушувати читати "з-під палки".

Зверніть увагу! Варто прочитати кожному: 10 книг про українську ідентичність

Під час своїх волотнерських вояжів на фронт ви возили туди книги?

Так, ми возили книги Руслана Горового. Він їздив разом з нами і поміж необхідних речей, які рятували життя, дарував бійцям свою літературу.

Цьогоріч ви взяли участь у проєкті "Читання. Леся Українка". Як вам таке перенесення книги в відеоформат?

Прекрасно! Побільше б таких ініціатив.



"Читання розвиває образне мислення та уяву"

Нині книга програє смартфону і ТБ. Що треба робити, аби вона "вижила" і була конкурентною в сучасному середовищі соцмереж-серіалів?

Треба, в першу чергу, самому брати і читати.

Як Молодіжний Посол UNICEF в Україні ви провели більше 100 зустрічей з молоддю. Про книги говорили?

Іноді мене запитували, що я порадив би прочитати. Але, на жаль, такі запитання були далеко не частими…

До теми Читати українське – це класно і сучасно, – інтерв'ю з письменницею та співачкою Тетяною Власовою

Можете сказати сучасній українській молоді: "Читати – це круто!" І кілька аргументів – чому так?

Читати – це справді круто, бо читання розвиває образне мислення та уяву. Читання допомагає проживати і можливо усвідомлювати ті події, учасниками яких ми не є. Воно розвиває мислення, формує нейронні зв’язки... Але читати потрібно при хорошому освітленні. :)