У Києві з 24 поверху "РіверСтоуну" випав чоловік: що кажуть у поліції
У мережі повідомляють, що у Києві з вікна багатоповерхівки випала людина. Йшлося про 24 поверх ЖК "РіверСтоун"
У коментарі 24 Каналу пресслужба поліції Києва підтвердила, що справді у Дарницькому районі цього дня було зафіксовано самогубство. З вікна відповідного комплексу випав чоловік літнього віку.
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Самогубство у Києві
Вдень 21 липня у Києві чоловік випав з вікна 24-го поверху ЖК "РіверСтоун".
У Дарницькому районі було сьогодні самогубство, з багатоповерхового будинку випав чоловік. Обставини встановлюються. Чоловік віком до 60 років,
– зазначають у поліції Києва.
За словами речника поліції Києва, відповідна інформація стосується саме самогубства чоловіка у житловому комплексі "РіверСтоун", дані про яке з'явилися у мережі.
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До слова, наприкінці червня два 15-річних підлітки в Києві загинули, випавши з 16 поверху будівлі. Правоохоронці зазначили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – тобто "самогубство".