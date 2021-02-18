Невідомі відкрили вогонь по низці людей у США: серед потерпілих – і літні, підлітки

18 лютого 2021 , 04:07
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У Філадельфії (штат Пенсільванія, США) невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 8 людей зазнали поранень. За життя літнього чоловіка наразі борються медики. Також серед потерпілих – дівчина-підліток.

Джерело:

NBC10 Philadelphia

Стрілянина сталася вдень – приблизно о 14:50 17 лютого (21:50 за Києвом). Місце інциденту – поруч з автобусною станцією та медичним центром.

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Докладніше про інцидент

  • Вік поранених – від 17 до 71 року.
  • 71-річний чоловік перебуває в критичному стані. Стан решти – стабільний.
  • На місці стрілянини виявлено 2 одиниці зброї.
  • Затримали щонайменше 1 людину.

Ми бачили, як вони бігли, і люди падали, і я подумала: «Боже мій, це випадковий постріл,
– зазначила одна зі свідків.

Що відомо про типи пораненняя потерпілих

  • 22-річний чоловік отримав поранення в спину.
  • 21-річний чоловік – в праву ногу.
  • 53-річний чоловік – в праву ногу.
  • 36-річна жінка – в праве стегно.
  • 70-річний чоловік – в праве стегно.
  • 17-річна дівчинка – в праву руку.
  • 48-річний чоловік – садна в живіт.
  • 71-річний чоловік отримав поранення один раз в живіт і кілька разів в обидві ноги.

Дивіться відео наслідків стрілянини у Філадельфії

Зауважимо! Схожий напад стався на початку лютого в Лондоні. Але там зловмисники були озброєні ножами. В результаті 1 людина загинула та ще 9 зазнали поранень.