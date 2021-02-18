Невідомі відкрили вогонь по низці людей у США: серед потерпілих – і літні, підлітки

У Філадельфії (штат Пенсільванія, США) невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 8 людей зазнали поранень. За життя літнього чоловіка наразі борються медики. Також серед потерпілих – дівчина-підліток.
Джерело:NBC10 Philadelphia
Стрілянина сталася вдень – приблизно о 14:50 17 лютого (21:50 за Києвом). Місце інциденту – поруч з автобусною станцією та медичним центром.
Попередня гучна подія Відкрив вогонь по дітях: у США – жахлива стрілянина з загиблими
Докладніше про інцидент
- Вік поранених – від 17 до 71 року.
- 71-річний чоловік перебуває в критичному стані. Стан решти – стабільний.
- На місці стрілянини виявлено 2 одиниці зброї.
- Затримали щонайменше 1 людину.
Ми бачили, як вони бігли, і люди падали, і я подумала: «Боже мій, це випадковий постріл,
– зазначила одна зі свідків.
Що відомо про типи пораненняя потерпілих
- 22-річний чоловік отримав поранення в спину.
- 21-річний чоловік – в праву ногу.
- 53-річний чоловік – в праву ногу.
- 36-річна жінка – в праве стегно.
- 70-річний чоловік – в праве стегно.
- 17-річна дівчинка – в праву руку.
- 48-річний чоловік – садна в живіт.
- 71-річний чоловік отримав поранення один раз в живіт і кілька разів в обидві ноги.
Дивіться відео наслідків стрілянини у ФіладельфіїЗауважимо! Схожий напад стався на початку лютого в Лондоні. Але там зловмисники були озброєні ножами. В результаті 1 людина загинула та ще 9 зазнали поранень.