Невідомі відкрили вогонь по низці людей у США: серед потерпілих – і літні, підлітки

У Філадельфії (штат Пенсільванія, США) невідомі відкрили вогонь. У результаті щонайменше 8 людей зазнали поранень. За життя літнього чоловіка наразі борються медики. Також серед потерпілих – дівчина-підліток.

Стрілянина сталася вдень – приблизно о 14:50 17 лютого (21:50 за Києвом). Місце інциденту – поруч з автобусною станцією та медичним центром.

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Докладніше про інцидент

Вік поранених – від 17 до 71 року.

71-річний чоловік перебуває в критичному стані. Стан решти – стабільний.

На місці стрілянини виявлено 2 одиниці зброї.

Затримали щонайменше 1 людину.

Ми бачили, як вони бігли, і люди падали, і я подумала: «Боже мій, це випадковий постріл,

– зазначила одна зі свідків.

Що відомо про типи пораненняя потерпілих

22-річний чоловік отримав поранення в спину.

21-річний чоловік – в праву ногу.

53-річний чоловік – в праву ногу.

36-річна жінка – в праве стегно.

70-річний чоловік – в праве стегно.

17-річна дівчинка – в праву руку.

48-річний чоловік – садна в живіт.

71-річний чоловік отримав поранення один раз в живіт і кілька разів в обидві ноги.

Дивіться відео наслідків стрілянини у Філадельфії