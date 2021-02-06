У Великій Британії на півдні Лондона сталася серія нападів на людей. Зловмисники були озброєні ножами. В результаті 1 людина загинула та ще 9 зазнали поранень.

Інцидент трапився ще увечері в п'ятницю, 5 лютого. Але правоохоронці про нього повідомили лише наступного дня. До речі У Великій Британії оголосили вироки винуватцям загибелі 39 мігрантів: потраплять до в'язниці Докладніше про лондонські напади людей із ножами Усі інциденти трапилися в районі Кройдон. Їх розглядають як ізольовані.

Поліція повідомляє загалом про 9 поранених. Більшість потерпілих зазнали ушкодження, що не становлять загрозу для життя.

Напади сталися приблизно о 19:00, 19:15, 20:10, 20:50 і 21:10.

Зокрема, о 19:15 ножові поранення "у результаті сварки" отримали відразу 4 людини у віці "від 20 років".

Натомість потерпілий, якого поранили о 20:10, помер. За даними правоохоронців, загиблому було 22 роки. Крім того, на місці інциденту виявили ще одного чоловіка з ножовим пораненням: його життю зараз нічого не загрожує.

Поліцейські додають, що трагедія стала результатом "розбірок" з участю групи чоловіків, які приїхали до житлового будинку. Зауважимо! Нещодавно в центрі іншої європейської столиці Парижа група молодиків напала та сильно побила українського підлітка Юрія. Його били битами, арматурою та ножами. Унаслідок звірського побиття хлопець потрапив до реанімації та був у комі більше ніж тиждень. На щастя, Юрій уже приходить до тями.