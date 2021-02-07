В Великобритании на юге Лондона произошла серия нападений на людей. Злоумышленники были вооружены ножами. В результате 1 человек погиб и еще 9 получили ранения.

Инцидент произошел еще вечером в пятницу, 5 февраля. Но правоохранители о нем сообщили только на следующий день. Кстати В Великобритании огласили приговоры виновникам гибели 39 мигрантов: попадут в тюрьму Подробнее о лондонских нападениях людей с ножами Все инциденты произошли в районе Кройдон. Их рассматривают как изолированные.

Полиция сообщает в целом о 9 раненых. Большинство пострадавших получили повреждения, не представляющие угрозу для жизни.

Нападения произошли примерно в 19:00, 19:15, 20:10, 20:50 и 21:10.

В частности, в 19:15 ножевые ранения "в результате ссоры" получили сразу 4 человека в возрасте "от 20 лет".

Вместе с тем потерпевший, которого ранили в 20:10, умер. По данным правоохранителей, погибшему было 22 года. Кроме того, на месте инцидента обнаружили еще одного мужчину с ножевым ранением: его жизни сейчас ничего не угрожает.

Полицейские добавляют, что трагедия стала результатом "разборок" с участием группы мужчин, которые приехали к жилому дому. Заметим! Недавно в центре другой европейской столицы Парижа группа молодых людей напала и сильно избила украинского подростка Юрия. Его били битами, арматурой и ножами. В результате зверского избиения парень попал в реанимацию и был в коме больше недели. К счастью, Юрий уже приходит в себя.