Венедіктова пояснила відсутність вироків у гучних справах з Кагарлика й Переяслава

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала справи про вбивство хлопчика в Переяславі й зґвалтування в поліцейському відділку Кагарлика. Відсутність вироків в обох справах вона пояснила всього трьома словами: Кримінально-процесуальний кодекс.
Джерело:"Право на владу"
Відповідаючи на питання, чому в гучних справах, пов'язаних з працівниками поліції, Ірина Венедіктова підкреслила, що "все дуже просто – Кримінально-процесуальний кодекс".
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Справа Кирила Тлявова з грудня 2019 року в суді. Я стежу за цим процесом, тому що мені це болить. Прокурори приходять у суди, як діти до школи, і беруть активну участь у судових засіданнях. У них "наступальна" позиція,
– запевнила очільниця прокуратури.
Так само зі справою про зґвалтування жінки в поліцейському відділку в Кагарлику – вона також давно перебуває на розгляді суду.
"Прокурори сподіваються, що влітку ми отримаємо вирок. Але – Кримінально-процесуальний кодекс", – резюмувала Ірина Венедіктова.
Коротко про скандальні справи:
- У першій мовиться про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі у 2019 році. Тоді місто називалося ще Переяславом-Хмельницьким.
- За версією слідства, двоє п'яних поліцейських вирішили розважитися й постріляти по банках. Куля влучила в хлопчика, який грався поряд. Через деякий час дитина померла в лікарні.
- Друга справа стосується зґвалтування молодої жінки в поліцейському відділку в Кагарлику у 2020 році. До справи також причетні працівники поліції, яких згодом звільнили.
- Як встановило слідство, "правоохоронці" били, ґвалтували жінку, одягали у протигаз, кайданки й навіть стріляли над її головою з табельної зброї, аби залякати.