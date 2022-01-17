Що там у сусідів: чому поляки не платять, за що голосують угорці та які сумніви у словаків

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Польський штраф

Минулого тижня отримали розвиток диспути Польщі з євроінституціями.

Що там у сусідів Чим жила Східна Європа у першу декаду 2022 року

По-перше, Варшава надіслала Єврокомісії свої роз'яснення з приводу Дисциплінарної палати Верховного суду.

Нагадаємо, Суд ЄС постановив, що цей орган має бути ліквідовано через його невідповідність вимогам ЄС щодо прозорості судової системи. У ЄК підтвердили, що отримали відповідь Польщі та вивчають її.

За словами речника ЄК Крістіана Вігана, якщо не буде доведено, що Польща у повному обсязі виконує вказівку Суду ЄС, Комісія перейде до наступного етапу процедури порушення та надішле перший лист з проханням сплатити штраф, хоча, поки що невідомо, як довго може тривати оцінка відповіді.

По-друге, ЄС також готується призупинити бюджетні виплати Польщі за відмову сплачувати штраф у розмірі 500 тисяч євро на день, що був накладенний Судом ЄС через відмову закрити шахту бурого вугілля в Туруві.

Шахта викликала транскордонне забруднення в Чехії, тому країни пішли до Суду, чиє рішення було на користь Праги.

Зараз загальна сума заборгованості Варшави вже становить понад 50 мільйонів євро.

ЄК направила до Варшави три запити на оплату та поінформувала уряд про те, що також почне нараховувати штраф за прострочення платежу. Блокування виплати коштів може відбутися протягом найближчих днів або тижнів.

Угорські вибори

В Угорщині президент Янош Адер оголосив дату парламентських виборів, які призначені на 3 квітня 2022 року, а виборча кампанія почнеться 12 лютого.

Як і передбачалося, одночасно також проходитиме голосування на ініційованому прем'єром Віктором Орбаном референдумі про "захист дітей від ЛГБТ-ідеології", на що раніше вже дав згоду парламент.

Цей референдум серед іншого покликаний мобілізувати електорат правлячої "Фідес".

Що там у сусідів Які країни відзначилися цього року

До речі, опозиційний альянс також організовує власний референдум, на якому запитають про будівництво кампусу Фуданського університету в Будапешті та про продовження терміну виплати допомоги шукачам роботи до 270 днів ("Фідес зменшив його до 90 днів).

Словацькі сумніви

Опозиція вже зібрала 170 тисяч підписів на підтримку референдуму, але досі незрозуміло, чи вдасться провести голосування в день виборів. На відміну від влади, якій взагалі не довелося збирати підписи, опозиція має зібрати близько 200 тисяч підписів за кожне питання.

Досить несподівано у Братиславі розгорілися дебати щодо оборонної угоди між США та Словаччиною, яка знайшла багато противників серед опозиції. Документ має окреслити правила співробітництва та дозволити отримувати гроші на користь словацьких збройних сил.

Також договір дозволить американським військам використовувати словацькі військові аеропорти та, можливо, інші військові об'єкти. Хоча представники влади, зокрема міністр оборони, впевнені, що угода повністю поважає суверенітет Словаччини, у опозиції виникають сумніви з цього приводу.

Особливо незадоволеним угодою виявився генпрокурор Марош Жилінка.

Цікаво, що минулого тижня генпрокурора розкритикували за відвідини Москви з нагоди святкування 300-річчя російської прокуратури. Жилінка там зустрівся зі своїм колегою Ігорем Красновим, який перебуває у санкційних списках ЄС за порушення прав людини.

Хоча уряд Словаччини на своїй сесії 12 січня затвердив угоду, а перед засіданням кабінету договір схвалив і словацький Радбез, угода все ще потребує зеленого світла парламенту та ратифікації президентом.

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У зв'язку з цим, партія Smer, очолювана колишнім триразовим прем'єр-міністром Робертом Фіцо, планує скликати позапланове засідання парламенту, а також хоче організувати референдум щодо того, чи згодні люди "розмістити американські військові базі у Словацькій Республіці".

За словами Фіцо, позапланове засідання парламенту має відбутися до засідання, запланованого на 1 лютого. Будемо пильнувати.

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