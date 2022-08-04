У пропагандистів нові методички: Грицак оцінив ставлення путіна до сталіна та невського

російські пропагандисти отримали від кремля нові методички, в яких їм рекомендують проводити паралелі між війною в Україні та хрещенням Русі, і говорити про важливість відвоювання тих християнізованих земель від "безбожників", які зараз керують в Україні.

Крім того, диктатора путіна тепер потрібно порівнювати не лише з петром I, а й з олександром невським, який, згідно з російською версією світової історії, також воював проти Заходу та відбивав західні зазіхання на "ісконно русскіє зємлі".

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Це для 24 каналу прокоментував історик, публіцист, професор УКУ Ярослав Грицак. Він пояснив, як саме путін ставиться до таких російських діячів як невский, сталін та інші, і чому порівнює себе з деякими з них.

Фігура невського для росіян

Історик нагадав, що у 2008 році на російському телебаченні було шоу "Ім'я росії", де росіяни голосуванням вибирали свого найбільшого історичного лідера. За словами Грицака, тоді неофіційно виграв сталін, однак путін був переконаний, що такого скандалу допустити не можна, тож сталіна замінили олександром невським.

Таким чином невський став "головним росіянином". Відтак, очевидно, що якщо путін порівнює себе та змушує інших порівнювати його з невським, це означає, що тепер він вважає головним росіянином та головною історичною фігурою себе.

Чим важливий невський для теперішніх росіян та кремля? Він ідеально пасує під "рускій мір",

– пояснив Грицак.

По-перше, невський нібито бився з Заходом – одночасно зі шведами, німцями та литовцями, що у сучасному світі дає цілий "коктейль НАТО". По-друге, він є святим російської православної церкви – однієї з підвалин "руского міра". Крім того, велику роль у популяризації персони невського відіграв петро I, що створює ще один ланцюг: невський – петро I – сам путін.

Отже, олександр невський просто ідеально пасує для потреб кремлівської пропаганди, яка має виразно антизахідний характер.

росіяни знають невського з фільму

"Фігура олександра невського – очевидно, сфальсифікована та міфологізована. Його ж навіть не називали невським за життя, це ім'я виникло набагато пізніше. А дві битви, які йому приписують як найбільші досягнення були дуже локальними та нічим не особливими", – розповів історик.

Його образ у колективній свідомості росіян є плодом креативу радянського режисера сергія ейзенштейна, який зняв фільм "олександр невський". Ця стрічка, на переконання Грицака, стала геніальною фальсифікацією. Саме в ній невського показали як славетного героя, що мало настільки мало спільного з реальністю, що обурило навіть тогочасних російських істориків.

"Це була геніальна фальсифікація, і вона подіяла. Я майже впевнений, що більшість росіян знають невського виключного з цього фільму ейзенштейна. Зверніть увагу, що голосували за невського (у шоу "Ім'я росії" – 24 канал) ті люди, які виросли в тіні цього фільму, воєнної пропаганди", – додав Грицак.

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Як путін ставиться до сталіна

Історик вважає, що ставлення путіна до сталіна є дуже непростим. Перш за все, в очах учасного російського диктатора ленін – поганий, бо розбив імперію, а сталін – добрий, бо відтворив її. Такий погляд є основоположним, одна відкрито визнати сталіна хорошим путін не наважується.

На думку Грицака, у цьому питанні не так важлива постать сталіна, як те, що путін намагається відбілити та облагородити багатьох негідників російської історії, особливо якщо вони пов'язані зі службою. У цьому контексті до компанії петра I та невського можна додати ще й одного з організаторів "червоного терору" дзержинського. Крім того, якось путін сказав, що й опричнина була не таким поганим явищем.

Ярослав Грицак історик, публіцист, професор УКУ Щоразу його ідея дуже проста – тверда рука, яка наводить порядок у внутрішній колоні, зокрема з лібералами, а також своїм кулаком махає у бік Заходу. Це такий набір міфів, і в цей набір, очевидно, невський та петро I дуже добре підходять.

Як путін себе з петром I порівнював

Маніакальні погляди путіна не стали чимось новим. Ще у червні він публічно порівняв себе із петром I, і заявив, що наслідує його приклад.

За словами російського диктатора, петро I вів Північну війну не для того, щоб захопити частину Швеції, а щоб повернути "свої" території.

Ніби цього було мало, путін заявив, що й на його долю випало "повертати та закріплювати" російські території, очевидно натякаючи на усі війни, які росія починала за час президентства путіна, зокрема й війну з Україною.

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