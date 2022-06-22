Чому Росії не вдалося задавити Україну масою

Оперативне мистецтво як здатність застосовувати угруповання для оточення/знищення значних сил ворога на просторі, який розтягується по фронту і в глибину на сотні кілометрів, – явище відносно нове яке народилося на стику двох феноменів - націоналізму і промислової революції.

Реалії

Ці феномени дали оперативному мистецтву ключове – масу озброєних людей і як наслідок одна генеральна битва розтягнулася в операцію із відповідною шириною і глибиною фронту.

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І як гарно показує поточна велика війна України і Московії – саме маса це основа оперативного мистецтва.

Ніякі покращення ТТХ зразків озброєння і військової техніки (темп вогню, точність і дальність) саму масу не компенсують. Тобто, виявилося, що важить не лише якість, але і кількість. І після певного зменшення кількості пропорційно завданням на ТВД (театру воєнних дій – ред.) ніяка якість не компенсує брак маси для виконання класичних завдань оперативного рівня війни щодо оточення/знищення значних ворожих сил або хоча б таких глибоких ударів, щоб загрожувати основним лініям комунікацій і змушувати противника відкочуватися на десятки і сотні кілометрів.

Іракський приклад

Про масу в оперативному мистецтві на прикладі однієї із останніх великих операцій.Міжнародна коаліція для протидії Іраку мала "під ружжом" майже 960 тисяч, із яких американців – майже 700 тисяч.

Операція "Буря у пустелі" / Пентагон

Цього в акурат вистачило, щоб скувати противника (якого було 650 тисяч) і ввести в оману щодо напрямку можливого основного удару, а потім зробити потужне флангове охоплення посиленим VII корпусом ЗС США, і гарантувати при цьому безпеку цього удару. І географія ТВД не так щоб і велика.

Висновок

Привіт довбойоб*м із Московії, які із 200 тисячами на усю Україну замахнулися.