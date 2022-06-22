Лукашенко "зробив" вибір

До передумов належить те, що з рашистів майже вичерпані серйозні резерви живої сили. Кремлю потрібні не стільки танки та гармати, скільки гарматне м'ясо. Отже, кремлівський фюрерок готовий на все, щоб назавжди пов'язати Білорусь українською кров'ю.

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За моєю інформацією, Лукашенку вже пред'явлено схему, що або він публічно дає наказ про вторгнення нібито "заради превентивного захисту українців від агресії Польщі", або ФСБ швидко організує щось на кшталт "мінської народної республіки" зі зміною влади на абсолютно проросійську, по суті, військовим переворотом та віддачею Лукашенку під суд.

Зрозуміло, що Лукашенко вибрав ще трохи поцарувати.

Фактор колаборантів

Другою серйозною передумовою є те, що білоруський генералітет перебуває не просто під впливом, а під контролем і на утриманні рашистів. Мало того, що білоруські та рашистські генерали всі однокашники і добрі друзі з різних маневрів, так їм ще й обіцяно солідне кар'єрне зростання в армії Росії.

Згадаймо, що це спрацювало у нас у Криму у 2014 році, спрацює і зараз у Білорусі.

Помітна частина командування в Мінську щиро вірить, що саме з приєднанням білоруських сил до армії вторгнення Україна відразу впаде, і окупанти зможуть розпочати своє основне завдання — мародерство.

Воєнні приготування

Ознакою підготовки Білорусі до війни є масова розконсервація бронетехніки та артилерії, причому вона не передається рашистам, а залишається в Білорусі.

А також проведення навчань із терміном закінчення 8 липня. Крім того, у Білорусі йде призов до армії контрактників.

Зрештою, до Білорусі перекинуто дивізіон "Іскандерів" та ракетні комплекси ППО. Остаточною ознакою стане концентрація Білоруссю сил на кордоні з Україною.

Протидія агресії

Наскільки мені відомо, наш Генштаб сприймає загрозу вторгнення Білорусі як неминучу і це правильно.

Сили вторгнення по максимуму становитимуть близько 50 тисяч людей, до 200 танків, до 400 бронетранспортерів, до 500 одиниць ствольної та реактивної артилерії. Це виглядає як солідний кулак, але лише теоретично.

Початковий наступ Білорусі планується на Рівненську та Волинську області — ну так, непроханий захист від Польщі…

Там на окупантів чекає наше угруповання з артилерією, з можливістю залучення авіації та всього необхідного.

Ми на своїй землі, ми маємо укріплені позиції і — головне — пристріляні точки.

Немає сумнівів, що за такого розвитку ситуації на прохання українського керівництва Польща підтримає нас ППО та іншими можливостями (пряма участь Польщі у сутичках — нереальна).

Якщо ми готові не так, як на Херсонщині, то сили вторгнення з Білорусі можуть (і мають бути) розгромлені за 3 – 5 днів безпосередньо біля кордону, тим більше, що наступати там можливий лише дорогами, і всі вони відомі.

В Україні їх має чекати справжнє пекло — РСЗВ, далекобійна артилерія, авіація плюс наша мобільна піхота з НАТОвською зброєю.

Питання часу

Тепер про терміни. Якщо Білорусь не вступить у війну до кінця наступного місяця — липня, то вона, швидше за все, не вступить до неї ніколи.

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