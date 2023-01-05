Культ кувалди: як і чому смерть стала символом та ідеологією сучасної Росії

До 24 лютого Росія асоціювалась з багатьма речами: від культури до "другої армії світу", від Путіна до групи "Тату", від хокею до корупції. Проте поруч завжди розвивався головний символ сучасної Росії – смерть.

"Ми як мученики потрапимо до раю, а вони просто здохнуть" – це цитата Путіна, яка доволі добре відображає ставлення керівництва Росії як до росіян, так і тих, кого вони вважають ворогами. Публіцист Станіслав Безушко на платформі IQ аналізує, чому смерть стала головним символом сучасної Росії.

До теми "Без рук, без ніг, без очей – не привід їхати додому": Пригожин видав настанову для вагнерівців

Як у Росії смерть перетворили на культ

Смерть – це частина нашого життя і ніхто від неї не втече. Проте в Росії смерть перетворили на культ.

Вбивство заради смерті абстрактного ворога, зрадника, іншого. Це поведінка маніяка, яку перейняло російське суспільство. І тут мовиться не про те, що росіяни вбивають українців, грузинів, чеченців через свої ідеологічні переконання про братські народи, "боротьбу" з фашизмом чи нацизмом, відновлення імперії чи протистояння "західному світу" та "англосаксам". Вони просто хочуть вбивати інших, не таких як вони,

– переконаний автор.

За останні вісім років саме смерть стала ідеологією росіян. Коли мова заходить про росіян, то узагальнення доречні. Хоча б тому, що та частина суспільства, яка мовчить, стає свідком вбивств, але не хоче про них говорити чи їх засуджувати.

Смерть, як девіз групи Вагнера

В Україні активно обговорювали вбивство, що показали найманці з групи Вагнера. Вбивство свого колишнього бійця та завербованого злочинця, який потрапив до полону Сил оборони, а потім знову опинився на території Росії. Також компанія Пригожина передала до Європарламенту "закривавлену" кувалду в футлярі з-під скрипки. Ці відео демонструють справжню ідеологію і символи сучасної Росії. А найгірше те, що й міжнародні організації це толерують.

Поза законом

Знаряддя вбивства – кувалда, вибране не просто так. Куди простіше застрелити. Проте масове обговорення вагнерівців і їхньої діяльності розпочалась після того, як вони кувалдою вбили мирного сирійця, зняли це на відео та виставили в мережу у 2017 році.Кувалда стала їхнім символом. А знаки "вагнерівців" стали популярними як серед військових, так і серед прихильників одягу мілітарі. Також вони відрізали голову та руки сирійцю. Саме по відрізаній голові й руках, наколотих на паркан біля Попасної, аналітики змогли побачити появу групи Вагнера у боях в цьому районі в березні.

У 2017 році міжнародна спільнота та організації відкрито й публічно дали добро на катування та вбивства, що їх вчиняли російські найманці. Відсутність адекватної реакції призвела до катувань і вбивств у Малі та Центральноафриканській Республіці. Тепер в Україні та самій Росії.

Так звана група "Вагнера" досі є незаконним збройним формуванням у Росії. Незважаючи на активну участь у війні, підтримку з боку Міноборони Росії та особисто Путіна, російське законодавство не легалізувало найманців. Їх використовують, поки вони потрібні, а потім просто ліквідують чи посадять. Проте свій ефект вони вже роблять, показуючи російському суспільству межу дозволеного.

Озлоблені бідняки, які мають одну мотивацію – заробити грошей і вбити когось, хто зміг себе реалізувати. Достоєвський, якого згадує Папа Римський, дуже добре описав росіян у творі "Злочин і кара". І цей образ зараз розвивається все більше. Тому тепер, як і в Раскольнікова, у росіян почалось життя злочинців. Як і Раскольніков, росіяни не визнають за собою злочину і виправдовують смерть та вбивство.

Культ смерті стосується і смерті самих росіян. Їх постійно закликають вмирати за Росію. Депутат Держдуми Дмитро Пєвцов заявив, що "сила" росіян – вмирати у великій кількості. Саме такими тезами пропаганда виправдовує мобілізацію й колосальні втрати серед російських військових.

Це не є чимось новим. Ми всі знаємо тезу "Баби нових народять", яку приписують Жукову. Але зараз це вже не про самопожертву за батьківщину, а про бездумну смерть за щось дуже абстрактне, та про вбивство тільки тому, що ти кращий і не такий.