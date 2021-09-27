Чому зростають борги України

На погашення державного боргу (тіла і відсотків) пішли всі позичені Урядом гроші, та ще й 68 додаткових мільярдів з податків. Всього витрачено за цією статтею 370 мільярдів гривень за 8 місяців (січень – серпень 2021 року).

За період з січня по серпень уряд за планом мав запозичити 417 млрд грн, а по факту запозичив 302 мільярди гривень.

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При цьому, на виплату тіла боргів пішло 283 мільярди гривень, і ще 87 мільярдів гривень пішло на виплату відсотків.

Тобто, на виплату боргів було витрачено 370 мільярдів гривень.

Щоб віддати борги, до всіх запозичень довелося ще додати 68 мільярдів гривень з податкових доходів.

Для порівняння: за 8 місяців в Держбюджет було зібрано 56 мільярдів гривень ПДФО від зарплат. Всі ці гроші пішли на виплату боргів.

У 2021 на обслуговування державного боргу буде витрачено 159 мільярдів гривень, а у 2022 році 181 мільярд гривень.

Нещодавно ОЕСР опублікувала звіт, в якому основна увага приділяється питанню збалансованої боргової політики.

І навіть при тому, що виплачуємо ми більше, ніж запозичуємо, борги зростають, адже запозичення все одно перевищують виплату тіла боргів.

Відповідно до статистики, країни з високим рівнем закредитованості витрачають 3% ВВП з бюджету на капітальні інвестиції, а країни з невеликим боргом – 4.2% ВВП.

Тому, якщо влада хоче витрачати багато грошей на "Велике будівництво" – потрібно зменшувати запозичення, а не роздувати їх до неймовірних масштабів.