Україна посіла 59 місце серед 84 країн в рейтингу країн за регулятивними обмеженнями для іноземних інвестицій (FDI Regulatory Restrictiveness Index) від ОЕСР.

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Щорічний рейтинг країн опубліковано ОЕСР розраховується за допомогою індексу, який визначає обмеження для інвестицій в країнах по чотирьох основних напрямках:

обмеження іноземного капіталу;

механізми перевірки або затвердження інвестицій;

обмеження щодо працевлаштування іноземців в якості ключового персоналу;

експлуатаційні обмеження (наприклад обмеження на створення підрозділів, повернення капіталу з країни або права власності на землю).

В рейтингу оцінено 84 країни.

Україна на 59 місці з результатом 0,121 (де 0 – повністю відкрита країна, 1 – повністю закрита). У середньому в країнах ОЕСР індекс 0,063.

Польща на 45 місці з індексом 0,072, Молдова на 41 з 0,06, Білорусь на 51 місці з 0,086, а Естонія та Грузія мають індекс 0,018 та займають 8 та 9 місця рейтингу.

Україна значно відкритіша за Лівію, Палестину, Філіппіни та Росію, яка зайняла 78 місце, та навіть Нову Зеландію, Канаду та Австралію.

Автори рейтингу кажуть, що статистично в країн, які вище в рейтингу, приходить більше інвестицій, що і не дивно.

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Тому, на жаль, для іноземної компанії, яка досліджує можливі нові ринки для інвестування, зараз не дуже багато аргументів на користь України. А от для Уряду є чіткий сигнал щодо роботи, яку слід зробити, та перелік факторів, які мають бути покращені, щоб піднятись в рейтингу та вивести Україну на радари інвесторів.