Про це в ефірі 24 каналу повідомив ексміністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. За його словами, це є поганою цифрою для країни, економіка якої розвивається.

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Які причини низьких інвестицій

Ексміністр економічного розвитку вважає, що для поганої кількості інвестицій є чимало причин:

дефіцит економічної свободи;

корупція;

слабкий захист прав власності;

проблема з правосуддям.

Я, чесно кажучи, не бачу особливого прогресу в цих напрямах,

– наголосив Шеремета.

Шеремета: Заощадження – розв'язання проблеми

На думку ексміністра економічного розвитку, українські заощадження – один із варіантів для залучення фінансування. Це мало б бути першим джерелом інвестицій.

"Воно (джерело інвестицій – 24 канал) є у всіх країнах світу. Між іншим, якщо у нас "відтік" прямих іноземних інвестицій", – відмітив Шеремета.

Зауважте! За даними Держстату, відтік інвестицій в Україні відбувся майже у всіх секторах економіки. Найбільше втратили такі галузі, як: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 79,6%, інформація та телекомунікації – 29%, а також фінансова та страхова діяльність – 24%.

Україна має мало заощаджень, – Шеремета

На думку ексміністра економічного розвитку, заощадження в Україні вкрай низькими. Вони складають приблизно 12 – 14%. До того ж у Китаї, зауважив Шеремета, аж 42%.

"Одна з причин таких низьких заощаджень – недоведена до кінця пенсійна реформа. Українці не заощаджують собі на пенсію. Вони й далі надіються на те, що держава буде виплачувати пенсії", – пояснив ексміністр економічного розвитку.

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Ще однією з причин Шеремета назвав складність у веденні бізнесу. Саме через це "заощадження тримають під матрацами або у кращому разі інвестують у квартири, у будівництво", – розповів він.

Якщо ці гроші можна було б направити на інвестиції в реальний бізнес – це було б джерелом. А 2 джерелом є вже державні інвестиції,

– підкреслив Шеремета.

Ексміністр економічного розвитку зауважив. що в Україні є великий дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету становить 6%, коли максимальна цифра – 3%.

"У нас не має бути дефіцит бюджету, а у нас уже 6%. Я не дуже розумію, звідки команда президента планує взяти гроші, коли є дефіцит", – підсумував Шеремета.

Павло Шеремета про прихід іноземних інвестицій: дивіться відео