Про це в ефірі 24 каналу повідомив ексміністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. За його словами, це є поганою цифрою для країни, економіка якої розвивається.
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Які причини низьких інвестицій
Ексміністр економічного розвитку вважає, що для поганої кількості інвестицій є чимало причин:
- дефіцит економічної свободи;
- корупція;
- слабкий захист прав власності;
- проблема з правосуддям.
Я, чесно кажучи, не бачу особливого прогресу в цих напрямах,
– наголосив Шеремета.
Шеремета: Заощадження – розв'язання проблеми
На думку ексміністра економічного розвитку, українські заощадження – один із варіантів для залучення фінансування. Це мало б бути першим джерелом інвестицій.
"Воно (джерело інвестицій – 24 канал) є у всіх країнах світу. Між іншим, якщо у нас "відтік" прямих іноземних інвестицій", – відмітив Шеремета.
Україна має мало заощаджень, – Шеремета
На думку ексміністра економічного розвитку, заощадження в Україні вкрай низькими. Вони складають приблизно 12 – 14%. До того ж у Китаї, зауважив Шеремета, аж 42%.
"Одна з причин таких низьких заощаджень – недоведена до кінця пенсійна реформа. Українці не заощаджують собі на пенсію. Вони й далі надіються на те, що держава буде виплачувати пенсії", – пояснив ексміністр економічного розвитку.
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Ще однією з причин Шеремета назвав складність у веденні бізнесу. Саме через це "заощадження тримають під матрацами або у кращому разі інвестують у квартири, у будівництво", – розповів він.
Якщо ці гроші можна було б направити на інвестиції в реальний бізнес – це було б джерелом. А 2 джерелом є вже державні інвестиції,
– підкреслив Шеремета.
Ексміністр економічного розвитку зауважив. що в Україні є великий дефіцит бюджету. Дефіцит бюджету становить 6%, коли максимальна цифра – 3%.
"У нас не має бути дефіцит бюджету, а у нас уже 6%. Я не дуже розумію, звідки команда президента планує взяти гроші, коли є дефіцит", – підсумував Шеремета.
Павло Шеремета про прихід іноземних інвестицій: дивіться відео