"Встали на курс деградації": Плетенчук розповів про стан російських ВМС

Згідно з офіційними даними, російський Чорноморський флот втратив понад третину своїх кораблів. Нещодавні інциденти та технічні несправності, такі як пожежа на "Адміралі Левченку", підкреслюють загальний стан російського флоту.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що проблеми з постачанням двигунів після 2014 року дедалі більше ускладнюють ситуацію. Росія змушена звертатися до країн, готових продавати їм комплектуючі, але це не вирішує основних проблем.

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В якому стані Чорноморський флот Росії

За словами Плетенчука, основною проблемою ВМС Росії є нестача турбінних установок, які раніше виготовлялися в Україні. Після 2014 року Росія була змушена повернутися до формату малих ракетних кораблів через неможливість отримання відповідних двигунів для більших суден.

Завод "Звезда" у Санкт-Петербурзі виготовляє лише один двигун на рік, що змушує Росію шукати альтернативи у країнах, які погодяться продавати їм двигуни. Однак, оскільки інженери розробляли кораблі під конкретні двигуни, заміна на інші комплектуючі призводить до збоїв у роботі всіх систем.

Вони за 10 років не змогли налагодити у себе виробництво двигунів. От неспроможні й все. Навіть попри той факт, що спеціалістів з України перетягнули не один десяток, але все одно повний цикл запустити не можуть. І обслуговувати також не можуть,

– зазначив Плетенчук.

Логістичні та виробничі розриви, що виникли у 2014 та 2022 роках, все ще відчутні, і незабаром російські ВМС можуть зіткнутися з ще більш серйозними проблемами. За словами речника, в майбутньому Чорноморський флот почне займатися "канібалізмом".

Чому російські ВМС взяли курс на деградацію

Російські ВМС безповоротно встали на курс деградації. Звісно, вони можуть звертатися до таких "просунутих" країн як Іран. Але технологічні прориви при цьому будуть просто неможливі. Є ще Китай, але коли йдеться про поставки продукції військового призначення, то ситуація у стосунках Москви з Пекіном не є такою однозначною,

– резюмував Плетенчук.

Попри ці виклики, Росія продовжує будівництво кораблів на заводі "Залив" у Севастополі, включаючи універсальні десантні катери. Речник додав, що ЗСУ готові дочекатися завершення цих робіт, щоб перетворити нові судна на брухт.