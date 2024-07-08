"Встали на курс деградации": Плетенчук рассказал о состоянии российских ВМС

Согласно официальным данным, российский Черноморский флот потерял более трети своих кораблей. Недавние инциденты и технические неисправности, такие как пожар на "Адмирале Левченко", подчеркивают общее состояние российского флота.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью 24 Каналу рассказал, что проблемы с поставками двигателей после 2014 года все больше усложняют ситуацию. Россия вынуждена обращаться к странам, готовых продавать им комплектующие, но это не решает основных проблем.

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В каком состоянии Черноморский флот России

По словам Плетенчука, основной проблемой ВМС России является нехватка турбинных установок, которые ранее изготавливались в Украине. После 2014 года Россия была вынуждена вернуться к формату малых ракетных кораблей из-за невозможности получения соответствующих двигателей для больших судов.

Завод "Звезда" в Санкт-Петербурге производит только один двигатель в год, что заставляет Россию искать альтернативы в странах, которые согласятся продавать им двигатели. Однако, поскольку инженеры разрабатывали корабли под конкретные двигатели, замена на другие комплектующие приводит к сбоям в работе всех систем.

Они за 10 лет не смогли наладить у себя производство двигателей. Вот не могут и все. Даже несмотря на тот факт, что специалистов из Украины перетянули не один десяток, но все равно полный цикл запустить не могут. И обслуживать также не могут,

– отметил Плетенчук.

Логистические и производственные разрывы, возникшие в 2014 и 2022 годах, все еще ощутимы, и вскоре российские ВМС могут столкнуться с еще более серьезными проблемами. По словам спикера, в будущем Черноморский флот начнет заниматься "каннибализмом".

Почему российские ВМС взяли курс на деградацию

Российские ВМС безвозвратно встали на курс деградации. Конечно, они могут обращаться к таким "продвинутым" странам как Иран. Но технологические прорывы при этом будут просто невозможны. Есть еще Китай, но когда речь идет о поставках продукции военного назначения, то ситуация в отношениях Москвы с Пекином не является такой однозначной,

– резюмировал Плетенчук.

Несмотря на эти вызовы, Россия продолжает строительство кораблей на заводе "Залив" в Севастополе, включая универсальные десантные катера. Спикер добавил, что ВСУ готовы дождаться завершения этих работ, чтобы превратить новые суда на металлолом.