Cі Цзіньпінь у розмові з Путіним запевнив, що Китай продовжить підтримувати Росію
Джерело:CCTV
Президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Під час неї Cі Цзіньпінь висловив підтримку Росії.
Основними темами бесіди стали війна в Україні, відкриття мосту через Амур, а також стратегічна координація між країнами, у тому числі у рамках ШОС та БРІКС. Пан Сі зазначив, що Китай готовий продовжувати підтримувати Росію у питаннях суверенітету та безпеки.
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Війна Росії проти України
Сі Цзіньпін сказав президенту Путіну, що всі сторони мають працювати над врегулюванням "кризи" в Україні "відповідальним чином". Та підтвердив готовність Китаю допомогти врегулювати ситуацію.
Відносини між країнами
Лідер Китаю зазначив, що з початку цього року, попри "глобальні потрясіння та зміни", китайсько-російські відносини зберігають хорошу динаміку розвитку, а економічна та торговельна співпраця між країнами неухильно розвивається.
Китай і Росія готові продовжувати підтримувати один одного в питаннях, що стосуються основних інтересів та основних проблем, таких як суверенітет та безпека, активізувати стратегічну координацію між двома країнами, а також зміцнювати зв'язки у великих міжнародних та регіональних організаціях, таких як ООН, БРІКС та ШОС,
– сказав Сі Цзіньпін.
А Путін під час розмови заявив, що російська сторона підтримує ініціативу в галузі глобальної безпеки, висунуту Китаєм та виступає "проти будь-яких сил, які втручаються у внутрішні справи Китаю". Під час розмови глави держав згадали закінчення будівництва мосту через Амур.
Як Китай підтримує Росію
- 12 червня Міністр оборони КНР Вей Фенхе заявив, що Китай ніколи не постачав зброю Росії у її війні проти України. Та додав, що між країнами немає ніяких пактів.
- Але країни справді посилюють економічну співпрацю. 10 червня між Росією та Китаєм відкрили новий міст на Далекому Сході. Вони сподіваються, що це покращить торгівлі, оскільки Москва не може впоратися з санкціями Заходу.
- В лютому Путін і Сі підписали широкомасштабне стратегічне партнерство, яке направлене на протидію впливу США, і заявили, що у них не буде "заборонених сфер співпраці".
- Також Росія планує створити "нову G8" Туди мають увійти партнери Росії, що "не беруть участі у санкційних війнах": Китай, Індія, Росія, Індонезія, Бразилія, Мексика, Іран та Туреччина.
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