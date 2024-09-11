У США відбулися дебати Гарріс і Трампа: що вони говорили про Україну
У Філадельфії завершилися дебати між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Протягом 90 хвилин вони відповідали на запитання журналістів. Зокрема, обоє політики коментували конфлікт в Україні.
Камала Гарріс і Дональд Трамп окреслили свої погляди з низки важливих питань.
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Гарріс: "Сьогодні ви побачили два плани ведення країни – один веде вперед, а інший – назад... Я хочу інвестувати в економіку майбутнього, підтримувати молоді сім'ї та людей похилого віку, я буду президентом, який захищатиме наші фундаментальні права і свободи, зокрема, права жінок робити зі своїм тілом, що вони вважають важливим". Трамп: "Вона почала з того, що вона збирається зробити те і це. Але вона працює вже 3, 5 роки, і я хочу запитати, чому вона досі не зробила все це? Ми — нація, що слабшає, над нами сміються по всьому світу. А вони цього не розуміють. У нас на Ближньому Сході йдуть війни, йде війна РФ і України, і незабаром прийде 3 світова війна". Дональд Трамп заявив, що не мав нічого спільного зі штурмом Капітолія. Він сказав, що просив людей діяти мирно. "Це робив не я, це робили інші люди". Він звинуватив Ненсі Пелосі, на той момент спікерку та та мера Вашингтона. "Пелосі відповідала за безпеку, але вона з цим не впоралася", – додав політик. Гарріс заявила, що була в той день в Капітолії, що тоді "140 правоохоронців були поранені і деякі загинули", що саме через цей штурм Трампу оголосили імпічмент та додала, що така поведінка Трампа — не поодинокий випадок. Трамп заявив, що вибори 2020 року були нечесні. Я отримав майже 75 мільйонів голосів, більше голосів, ніж будь-який чинний президент коли-небудь отримував", – сказав політик. "Дональд Трамп був звільнений 81 мільйоном людей. І в нього явно проблеми з прийняттям цього факту", – відповіла Гарріс. Гарріс заявила. що "погодилася.з тим, що треба вивести війська США з Афганістану, і зараз немає жодного військового США, який би перебував у зоні бойових дій на будь-якій території у світі вперше за це століття". Вона пригадала, що "Дональд Трамп, коли був президентом, уклав одну з найслабших угод. Він обійшов уряд Афганістану, вів прямі переговори з терористичною організацією Талібан. Переговори включали звільнення 5000 терористів. Він запросив Талібан до Кемп-Девіда, в місце, де ми приймаємо світових лідерів. Він запросив їх до Кемп-Девіда, тому що не відчуває відповідальності, яка має бути в президента США". Трамп сказав, що "таліби вбивали наших солдатів, і я з ними зв'язався, тому що вони вбивали наших солдатів, я попросив їх це не робити, тож упродовж 18 місяців у нас нікого не вбивали". Трамп пригадав, що з талібами у нього була " чітка домовленість". "Якби вона була дотримана, ми б не втратили 85 мільярдів доларів — стільки коштувала знищена військова техніка. Угода передбачала виконання певних пунктів, але з нашого боку (коли президентом вже став Байден — 24 Канал) ця угода не була дотримана. Вони зробили найгірший відхід (вивід військ — 24 Канал) у найгірший момент, і саме тому Росія напала на Україну — вони побачили некомпетентність (президента Байдена — 24 Канал), – сказав політик. Трамп сказав, що якщо Гарріс стане президенткою, США стануть Венесуелою. Також Трамп заявив, що Джо Байден і Камала Гарріс дозволили "терористам приїжджати в країну". "У всьому світі злочинність падає, але не тут, тут — зростає. Мігрантська злочинність відбувається у небачених масштабах", — додав Трамп. "Я підтримала законопроект про безпеку кордонів, це допомогло б нам боротися з торгівлею зброєю та наркотиками на кордоні США. А Трамп був проти цього законопроекту", – відповіла Гарріс. Вона зазначила також, що Трамп "закликав до скорочення фінансування федеральних правоохоронних органів": "45 000 агентів отримали цю заяву в день, після того як він був звинувачений у 34 кримінальних злочинах". Гарріс і Трамп висловилися щодо теми абортів. З червня 2022 року у США діє закон, за яким у кожному штаті окремо вирішують, чи забороняти аборт і за яких умов. "Її (Гарріс – 24 Канал) кандидат на віце-президента каже, що аборт на 9-му місяці вагітності — це норма. Я не згоден", – сказав Трамп. "Трамп бреше. Наразі більш ніж у 20 штатах діє його заборона на аборти. Тобто, навіть заборонено робити аборт для жертв зґвалтувань. Це аморально. Уряд та Трамп не повинні вказувати, що робити жінкам зі своїм тілом. Я спілкуюсь із жінками по всій країні. 12-річну дівчинку, яка пережила інцест, змушують виношувати цю дитину? Вона не хоче цього!", – відповіла Гарріс. Трамп розпочав із критики Байдена. Звинуватив його у скороченні бізнесу та росту цін. Зараз бачимо, як зростають ціни на енергетику, на бензин. Якщо вона (Гарріс — 24 Канал) переможе, в перший день все ляже, Він додав, що Камала Гарріс немає економічного плану, а "просто скопіювала план Байдена", назвав Гарріс "марксисткою". Також додав, що збирається "суттєво понизити податки": "У нас була найсильніша економіка, потім почалася пандемія. Це перша така ситуація з 1970-го, вперше померло стільки людей". Гарріс відповіла, що планує будуати "економіку можливостей". Йдеться про податкові пільги для молодих сімей та допомогу малому бізнесу, який є "основою американської економіки". Трампу Гарріс дорікнула, що він натомість планує "знизити податки для мільярдерів та великих корпорацій". Ми зосереджуємо увагу на інвестиціях у технології, що базуються в США, щоб виграти гонку Штучного інтелекту, квантових обчислень, щоб підтримати робочу силу Америки, і американські технології, Також демократка назвала однією із помилок Трампа за часів його президентства — угоди з Китаєм. Камала Гарріс підкреслила право Ізраїля на самооборону. 7 жовтня ХАМАС убивали та ґвалтували мирних жителів Ізраїлю, тому Ізраїль має захищатися. Але при цьому загинуло багато мирних палестинців – і дітей та матерів. Тому все, що ми хочемо – світ. Потрібно шукати рішення для співіснування двох країн, щоб і Ізраїль відчував себе безпечно, і палестинці мали самовизначення, Трамп сказав, що якби вінбув президентом, то війна в Ізраїлі не було б. Також він звинуватив Гарріс, що вона ненавидить Ізраїль. Мовляв, якщо вона стане президентом, то Ізраїлю за 2 роки не буде. "Іран не мав грошей на Хамас і Хезболлу при мені, а вони зняли з них санкції і гроші у них тепер є", – заявив політик. Гарріс назвала слова Трампа брехнею. Я всю свою кар'єру і життя підтримувала Ізраїль та ізраїльський народ. Добре відомо, що Дональд Трамп слабкий і помиляється в питаннях національної безпеки і зовнішньої політики. Добре відомо, що він захоплюється диктаторами і хоче бути диктатором з першого дня, як він сам стверджує, Трамп своєю чергою зазначив, що якби він був президентом, то зараз "Путін сидів би у Москві, не втратив 300 тисяч своїх людей, і був би значно радісніший". Також він назвав Гарріс "найгіршою перемовницею", адже, мовляв, одразу після її зустрічі із Зеленським почалося вторгнення. Гарріс зазначила, що якби президентом був Трамп, коли Росія напала на Україну, то зараз би Путін вже сидів би у Києві і планував агресію проти інших країн Європи. Тож усі наші соратники раді, що він не президент. Путін, його друг, уже з'їв би його на обід, Вона також висловила впевненість, що якби Трамп став президентом, він просто відмаїнувся від цієї війни і від підтримки України. Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн допомоги Україні. Завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, "джавелінам", танкам "Абрамс", які ми надали, Україна стоїть, Камала Гарріс прокоментувала план Трампа завершити війну в Україні за 24 години. Гарріс відповіла, що "причина, з якої Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, в тому, що він просто здасться". Камала Гарріс своєю чергою пригадала, що коли Путін напав на Україну, Трамп сказав, що це було “блискуче”. Відомо, що він обмінювався любовними листами з Кім Чен Ином, і точно відомо, що ці диктатори і автократи вболівають за те, щоб ви (Трамп — 24 Канал) знову стали президентом, Вона зазначила, що диктатори можуть маніпулювати Трампом за допомогою лестощів і послуг. "Нам потрібен президент, який не є послідовно слабким і не помиляється в питаннях нацбезпеки", – наголосила Гарріс. Трамп сказав, що добре знає Зеленського і Путіна. Мовляв, з обома в нього хороші стосунки. І російський диктатор, і президент України нібито його поважають, а Байдена – ні. Я вирішу це питання (закінчення війни — 24 Канал) ще до того, як стану президентом. Я поговорю з одним президентом, з другим — все вирішиться, Він підкреслив, що Байден не вміє спілкуватися з Путіним, а також заявив про загрозу початку Третьої світової війни. Журналіст спитав Дональда Трампа, чи в національних інтересах США перемога України. Політик ухилився від прямої відповіді. Він заявив, що, мовляв, завершення війни в інтересах США.
Підсумкові промови Гарріс і Трампа
Обговорили у штурм Капітолію
Ці твердження він нічим не підтвердив.
Гарріс і Трамп згадали за війну в Афганістані
Що говорили про міграцію
Уряд і Трамп не повинні вказувати, що робити жінкам зі своїм тілом, — Гарріс
Які погляди мають політики на розвиток економіки США
— заявив Трамп.
– наголосила Гарріс.
Що говорили Гарріс і Трамп про війну на Близькому Сході
– відповіла демократка.
– зазначила вона.
Якби Трамп був президентом, то Путін сидів би у Києві, – Гарріс
– сказала Гарріс.
– нагадала Гарріс.
Гарріс відреагувала на план Трампа про кінець війни за 24 години
Гарріс звинуватила Трампа у "дружбі" з Путіним
– звернулася демократка до республіканця.
Трамп заявив, що знає, як завершити війну в Україні
– наголосив політик.
Трамп сказав, що чи хоче перемоги України у війні
Гарріс: "Сьогодні ви побачили два плани ведення країни – один веде вперед, а інший – назад... Я хочу інвестувати в економіку майбутнього, підтримувати молоді сім'ї та людей похилого віку, я буду президентом, який захищатиме наші фундаментальні права і свободи, зокрема, права жінок робити зі своїм тілом, що вони вважають важливим".
Трамп: "Вона почала з того, що вона збирається зробити те і це. Але вона працює вже 3, 5 роки, і я хочу запитати, чому вона досі не зробила все це? Ми — нація, що слабшає, над нами сміються по всьому світу. А вони цього не розуміють. У нас на Ближньому Сході йдуть війни, йде війна РФ і України, і незабаром прийде 3 світова війна".
Дональд Трамп заявив, що не мав нічого спільного зі штурмом Капітолія. Він сказав, що просив людей діяти мирно.
"Це робив не я, це робили інші люди". Він звинуватив Ненсі Пелосі, на той момент спікерку та та мера Вашингтона. "Пелосі відповідала за безпеку, але вона з цим не впоралася", – додав політик.
Гарріс заявила, що була в той день в Капітолії, що тоді "140 правоохоронців були поранені і деякі загинули", що саме через цей штурм Трампу оголосили імпічмент та додала, що така поведінка Трампа — не поодинокий випадок.
Трамп заявив, що вибори 2020 року були нечесні.
Я отримав майже 75 мільйонів голосів, більше голосів, ніж будь-який чинний президент коли-небудь отримував", – сказав політик.
"Дональд Трамп був звільнений 81 мільйоном людей. І в нього явно проблеми з прийняттям цього факту", – відповіла Гарріс.
Гарріс заявила. що "погодилася.з тим, що треба вивести війська США з Афганістану, і зараз немає жодного військового США, який би перебував у зоні бойових дій на будь-якій території у світі вперше за це століття".
Вона пригадала, що "Дональд Трамп, коли був президентом, уклав одну з найслабших угод. Він обійшов уряд Афганістану, вів прямі переговори з терористичною організацією Талібан. Переговори включали звільнення 5000 терористів. Він запросив Талібан до Кемп-Девіда, в місце, де ми приймаємо світових лідерів. Він запросив їх до Кемп-Девіда, тому що не відчуває відповідальності, яка має бути в президента США".
Трамп сказав, що "таліби вбивали наших солдатів, і я з ними зв'язався, тому що вони вбивали наших солдатів, я попросив їх це не робити, тож упродовж 18 місяців у нас нікого не вбивали".
Трамп пригадав, що з талібами у нього була " чітка домовленість". "Якби вона була дотримана, ми б не втратили 85 мільярдів доларів — стільки коштувала знищена військова техніка. Угода передбачала виконання певних пунктів, але з нашого боку (коли президентом вже став Байден — 24 Канал) ця угода не була дотримана. Вони зробили найгірший відхід (вивід військ — 24 Канал) у найгірший момент, і саме тому Росія напала на Україну — вони побачили некомпетентність (президента Байдена — 24 Канал), – сказав політик.
Трамп сказав, що якщо Гарріс стане президенткою, США стануть Венесуелою.
Також Трамп заявив, що Джо Байден і Камала Гарріс дозволили "терористам приїжджати в країну". "У всьому світі злочинність падає, але не тут, тут — зростає. Мігрантська злочинність відбувається у небачених масштабах", — додав Трамп.
"Я підтримала законопроект про безпеку кордонів, це допомогло б нам боротися з торгівлею зброєю та наркотиками на кордоні США. А Трамп був проти цього законопроекту", – відповіла Гарріс.
Вона зазначила також, що Трамп "закликав до скорочення фінансування федеральних правоохоронних органів": "45 000 агентів отримали цю заяву в день, після того як він був звинувачений у 34 кримінальних злочинах".
Гарріс і Трамп висловилися щодо теми абортів. З червня 2022 року у США діє закон, за яким у кожному штаті окремо вирішують, чи забороняти аборт і за яких умов.
"Її (Гарріс – 24 Канал) кандидат на віце-президента каже, що аборт на 9-му місяці вагітності — це норма. Я не згоден", – сказав Трамп.
"Трамп бреше. Наразі більш ніж у 20 штатах діє його заборона на аборти. Тобто, навіть заборонено робити аборт для жертв зґвалтувань. Це аморально. Уряд та Трамп не повинні вказувати, що робити жінкам зі своїм тілом. Я спілкуюсь із жінками по всій країні. 12-річну дівчинку, яка пережила інцест, змушують виношувати цю дитину? Вона не хоче цього!", – відповіла Гарріс.
Трамп розпочав із критики Байдена. Звинуватив його у скороченні бізнесу та росту цін.
Зараз бачимо, як зростають ціни на енергетику, на бензин. Якщо вона (Гарріс — 24 Канал) переможе, в перший день все ляже,
Він додав, що Камала Гарріс немає економічного плану, а "просто скопіювала план Байдена", назвав Гарріс "марксисткою". Також додав, що збирається "суттєво понизити податки": "У нас була найсильніша економіка, потім почалася пандемія. Це перша така ситуація з 1970-го, вперше померло стільки людей".
Гарріс відповіла, що планує будуати "економіку можливостей". Йдеться про податкові пільги для молодих сімей та допомогу малому бізнесу, який є "основою американської економіки". Трампу Гарріс дорікнула, що він натомість планує "знизити податки для мільярдерів та великих корпорацій".
Ми зосереджуємо увагу на інвестиціях у технології, що базуються в США, щоб виграти гонку Штучного інтелекту, квантових обчислень, щоб підтримати робочу силу Америки, і американські технології,
Також демократка назвала однією із помилок Трампа за часів його президентства — угоди з Китаєм.
Камала Гарріс підкреслила право Ізраїля на самооборону.
7 жовтня ХАМАС убивали та ґвалтували мирних жителів Ізраїлю, тому Ізраїль має захищатися. Але при цьому загинуло багато мирних палестинців – і дітей та матерів. Тому все, що ми хочемо – світ. Потрібно шукати рішення для співіснування двох країн, щоб і Ізраїль відчував себе безпечно, і палестинці мали самовизначення,
Трамп сказав, що якби вінбув президентом, то війна в Ізраїлі не було б. Також він звинуватив Гарріс, що вона ненавидить Ізраїль. Мовляв, якщо вона стане президентом, то Ізраїлю за 2 роки не буде. "Іран не мав грошей на Хамас і Хезболлу при мені, а вони зняли з них санкції і гроші у них тепер є", – заявив політик.
Гарріс назвала слова Трампа брехнею.
Я всю свою кар'єру і життя підтримувала Ізраїль та ізраїльський народ. Добре відомо, що Дональд Трамп слабкий і помиляється в питаннях національної безпеки і зовнішньої політики. Добре відомо, що він захоплюється диктаторами і хоче бути диктатором з першого дня, як він сам стверджує,
Трамп своєю чергою зазначив, що якби він був президентом, то зараз "Путін сидів би у Москві, не втратив 300 тисяч своїх людей, і був би значно радісніший".
Також він назвав Гарріс "найгіршою перемовницею", адже, мовляв, одразу після її зустрічі із Зеленським почалося вторгнення.
Гарріс зазначила, що якби президентом був Трамп, коли Росія напала на Україну, то зараз би Путін вже сидів би у Києві і планував агресію проти інших країн Європи.
Тож усі наші соратники раді, що він не президент. Путін, його друг, уже з'їв би його на обід,
Вона також висловила впевненість, що якби Трамп став президентом, він просто відмаїнувся від цієї війни і від підтримки України.
Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об'єднали 50 країн допомоги Україні. Завдяки ППО, боєприпасам, артилерії, "джавелінам", танкам "Абрамс", які ми надали, Україна стоїть,
Камала Гарріс прокоментувала план Трампа завершити війну в Україні за 24 години.
Гарріс відповіла, що "причина, з якої Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, в тому, що він просто здасться".
Камала Гарріс своєю чергою пригадала, що коли Путін напав на Україну, Трамп сказав, що це було “блискуче”.
Відомо, що він обмінювався любовними листами з Кім Чен Ином, і точно відомо, що ці диктатори і автократи вболівають за те, щоб ви (Трамп — 24 Канал) знову стали президентом,
Вона зазначила, що диктатори можуть маніпулювати Трампом за допомогою лестощів і послуг.
"Нам потрібен президент, який не є послідовно слабким і не помиляється в питаннях нацбезпеки", – наголосила Гарріс.
Трамп сказав, що добре знає Зеленського і Путіна. Мовляв, з обома в нього хороші стосунки. І російський диктатор, і президент України нібито його поважають, а Байдена – ні.
Я вирішу це питання (закінчення війни — 24 Канал) ще до того, як стану президентом. Я поговорю з одним президентом, з другим — все вирішиться,
Він підкреслив, що Байден не вміє спілкуватися з Путіним, а також заявив про загрозу початку Третьої світової війни.
Журналіст спитав Дональда Трампа, чи в національних інтересах США перемога України. Політик ухилився від прямої відповіді.
Він заявив, що, мовляв, завершення війни в інтересах США.