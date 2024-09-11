У США відбулися дебати Гарріс і Трампа: що вони говорили про Україну

У Філадельфії завершилися дебати між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Протягом 90 хвилин вони відповідали на запитання журналістів. Зокрема, обоє політики коментували конфлікт в Україні.

Камала Гарріс і Дональд Трамп окреслили свої погляди з низки важливих питань.

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