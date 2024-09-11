В США состоялись дебаты Харрис и Трампа: что они говорили об Украине
В Филадельфии завершились дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В течение 90 минут они отвечали на вопросы журналистов. В частности, оба политика комментировали конфликт в Украине.
Камала Харрис и Дональд Трамп обозначили свои взгляды по ряду важных вопросов.
Смотрите также Поворотный момент в судьбе США: важнейшие факты о дебатах Трампа и Харрис
Трамп в свою очередь отметил, что если бы он был президентом, то сейчас "Путин сидел бы в Москве, не потерял 300 тысяч своих людей, и был бы значительно радостнее". Также он назвал Харрис "худшей переговорщицей", ведь, мол, сразу после ее встречи с Зеленским началось вторжение. Харрис отметила, что если бы президентом был Трамп, когда Россия напала на Украину, то сейчас бы Путин уже сидел бы в Киеве и планировал агрессию против других стран Европы. Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед, Она также выразила уверенность, что если бы Трамп стал президентом, он просто отмахнулся от этой войны и от поддержки Украины. Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран помощи Украине. Благодаря ПВО, боеприпасам, артиллерии, "джавелинам", танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина стоит, Камала Харрис прокомментировала план Трампа завершить войну в Украине за 24 часа. Харрис ответила, что "причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, в том, что он просто сдастся". Камала Харрис в свою очередь вспомнила, что когда Путин напал на Украину, Трамп сказал, что это было “блестяще”. Известно, что он обменивался любовными письмами с Ким Чен Ыном, и точно известно, что эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы (Трамп - 24 Канал) снова стали президентом, Она отметила, что диктаторы могут манипулировать Трампом с помощью лести и услуг. "Нам нужен президент, который не является последовательно слабым и не ошибается в вопросах нацбезопасности", – подчеркнула Харрис. Трамп сказал, что хорошо знает Зеленского и Путина. Мол, с обоими у него хорошие отношения. И российский диктатор, и президент Украины якобы его уважают, а Байдена – нет. Я решу этот вопрос (окончание войны - 24 Канал) еще до того, как стану президентом. Я поговорю с одним президентом, со вторым - все решится, Он подчеркнул, что Байден не умеет общаться с Путиным, а также заявил об угрозе начала Третьей мировой войны. Журналист спросил Дональда Трампа, в национальных интересах США победа Украины. Политик уклонился от прямого ответа. Он заявил, что, мол, завершение войны в интересах США.
Если бы Трамп был президентом, то Путин сидел бы в Киеве, – Харрис
– сказала Харрис.
– напомнила Харрис.
Харрис отреагировала на план Трампа о конце войны за 24 часа
Харрис обвинила Трампа в "дружбе" с Путиным
– обратилась демократка к республиканцу.
Трамп заявил, что знает, как завершить войну в Украине
– подчеркнул политик.
Трамп сказал, что хочет ли победы Украины в войне
Трамп в свою очередь отметил, что если бы он был президентом, то сейчас "Путин сидел бы в Москве, не потерял 300 тысяч своих людей, и был бы значительно радостнее".
Также он назвал Харрис "худшей переговорщицей", ведь, мол, сразу после ее встречи с Зеленским началось вторжение.
Харрис отметила, что если бы президентом был Трамп, когда Россия напала на Украину, то сейчас бы Путин уже сидел бы в Киеве и планировал агрессию против других стран Европы.
Поэтому все наши соратники рады, что он не президент. Путин, его друг, уже съел бы его на обед,
Она также выразила уверенность, что если бы Трамп стал президентом, он просто отмахнулся от этой войны и от поддержки Украины.
Я встречалась с Зеленским за несколько дней до полномасштабной войны, я ему передала разведданные о том, как они могут себя защищать. И так мы объединили 50 стран помощи Украине. Благодаря ПВО, боеприпасам, артиллерии, "джавелинам", танкам "Абрамс", которые мы предоставили, Украина стоит,
Камала Харрис прокомментировала план Трампа завершить войну в Украине за 24 часа.
Харрис ответила, что "причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, в том, что он просто сдастся".
Камала Харрис в свою очередь вспомнила, что когда Путин напал на Украину, Трамп сказал, что это было “блестяще”.
Известно, что он обменивался любовными письмами с Ким Чен Ыном, и точно известно, что эти диктаторы и автократы болеют за то, чтобы вы (Трамп - 24 Канал) снова стали президентом,
Она отметила, что диктаторы могут манипулировать Трампом с помощью лести и услуг.
"Нам нужен президент, который не является последовательно слабым и не ошибается в вопросах нацбезопасности", – подчеркнула Харрис.
Трамп сказал, что хорошо знает Зеленского и Путина. Мол, с обоими у него хорошие отношения. И российский диктатор, и президент Украины якобы его уважают, а Байдена – нет.
Я решу этот вопрос (окончание войны - 24 Канал) еще до того, как стану президентом. Я поговорю с одним президентом, со вторым - все решится,
Он подчеркнул, что Байден не умеет общаться с Путиным, а также заявил об угрозе начала Третьей мировой войны.
Журналист спросил Дональда Трампа, в национальных интересах США победа Украины. Политик уклонился от прямого ответа.
Он заявил, что, мол, завершение войны в интересах США.