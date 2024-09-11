В США состоялись дебаты Харрис и Трампа: что они говорили об Украине

В Филадельфии завершились дебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. В течение 90 минут они отвечали на вопросы журналистов. В частности, оба политика комментировали конфликт в Украине.

Камала Харрис и Дональд Трамп обозначили свои взгляды по ряду важных вопросов.

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