У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порно: що він значить

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який передбачає декриміналізацію порно. Якщо зміни до закону ухвалять, то деякий заборонений інтимний контент стане законним.

Варто зазначити, що наразі в Україні виготовлення та розповсюдження порно вважається злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність. Відомо, що за деяке порно відповідальність не заберуть, пише 24 Канал.

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Що відомо про проєкт закону в Раді

На сайті Верховної Ради 18 серпня 2023 року з'явився проєкт закону про внесення змін до кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини.

Станом на 18 серпня текст законопроєкту ще не опублікували. Та про зміни, які можуть запровадити, вже говорили нардепи. До речі, ініціаторами документа стало 25 нардепів.

Цей день настав. Законопроєкт про декриміналізацію порно зареєстрований у Раді. №9623,

– написав один з ініціаторів змін нардеп Ярослав Железняк.

Що передбачають зміни