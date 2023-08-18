В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно: что он значит

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, предусматривающий декриминализацию порно. Если изменения в законе будут приняты, то некоторый запрещенный интимный контент станет законным.

Следует отметить, что в настоящее время в Украине изготовление и распространение порно считается преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Известно, что за некоторое порно ответственность не заберут, пишет 24 Канал.

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Что известно о проекте закона в Раде

На сайте Верховной Рады 18 августа 2023 года появился проект закона о внесении изменений в уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека.

По состоянию на 18 августа текст законопроекта еще не был опубликован. Но об изменениях, которые могут ввести, уже говорили нардепы. Кстати, инициаторами документа стали 25 нардепов.

Этот день настал. Законопроект о декриминализации порно зарегистрирован в Раде. №9623,

– написал один из инициаторов изменений нардеп Ярослав Железняк.

Предусматривающие изменения