Чиновник считает, что владельцы собак – извращенцы. Также она унижала женщин, у которых нет детей.

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Экс-работница Рады попала в скандал

В комментариях к сообщению в закрытом фейсбук-сообществе Коваленко назвала людей, имеющих собак, "извращенцами" и "гадостью". Кроме того, она начала стыдить владельцев четырехлапых за то, что они не рожают детей.

От ваших собак пользы обществу – ноль. Это ваша личная игрушка. Детей не рожаете, собак любите – извращенцы. Ваши собаки только жрут и с*ут, вы их за деньги покупаете – игрушка на 15 лет. Мы думаем о детях,

– написала чиновник.

По информации "Главком", в Верховной Раде заявили, что Коваленко уже несколько лет там не работает. Однако следует отметить, что в профиле женщины до сих пор указано, что она является работницей комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.



Елена Коваленко работала в ВРУ / Скриншот Екатерины Головачевой

После огласки Коваленко закрыла свою страницу. Скриншоты ее комментариев распространила днепровская кинолог Екатерина Головачева.

"Неуважаемая Елена, пользы от собак вы не видите? Скажите это в лицо Ларисе Борисенко, которая с 2014 года со своим Павлоградским поисково-спасательным кинологическим отрядом "Антарес" вместе с их собаками ищут живых и мертвых, останки тел наших воинов и гражданского населения. Которая вместе со своей собакой подорвалась на мине этой весной. Которая не хотела жить, пока не узнала, что ее собака, ее напарница, Беша-Бебеша жива и невредима", – написала женщина.

Коваленко оскорбляла людей, у которых нет детей / Скриншоты Екатерины Головачевой

Ее поддержали и другие пользователи Фейсбука. Они требуют уволить Коваленко из Верховной Рады, однако, как уже известно, это, вероятно, сделали раньше.

"Хочу в обязательном порядке увольнения этой яжематери";

"Надеюсь, ее уволят";

"Как я поняла, она просто работает в этом комитете, а не является действующим депутатом, но сути дела это не меняет. Как сказал мой муж по этому поводу: "Как она относится к братьям нашим меньшим, так будет относиться и к людям";

"Я уверена, вы должны знать об Елене Коваленко и принимать соответствующие меры, чтобы таких людей не было в нашем государственном аппарате".

Обратите внимание! Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка также недавно попал в скандал. Он сравнил французских женщин с украинскими и сказал, что феминистки не имеют уважения к мужчине. Кроме того, певец считает, что родители должны воспитывать девушек хозяйками и учить их уважать мужчин. Скрипка считает феминизм "женским эгоизмом".