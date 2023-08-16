Хелен вечером 15 августа была на улице в центре Львова. Она ужинала и общалась со своим любимым по видеосвязи.
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Вдруг к Хелену подошел агрессивный незнакомец. Когда военная попросила его уйти, мужчина набросился и ударил ее в нос. При этом он спросил: "ты что, п****р?".
От удара Хелен потеряла координацию, и он ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось отойти на несколько метров,
– говорится в сообщении.
Сразу после нападения Хелен рассказала своим подписчикам, что вся – окровавленная.
В полиции рассказали, что написавшая заявление Хелен сейчас находится у них и дает показания.