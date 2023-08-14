Государственное бюро расследований проводит следственные действия по избиение военного в одной из воинских частей в Одесской области. Известно, что потерпевший был госпитализирован.
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ДБР опросили свидетелей и потерпевшего
Сообщение о том, что из-за потасовки в воинской части, в больницу госпитализировали военнослужащего с ушибами головы, поступило 12 августа 2023 года.
Сотрудники ДБР сразу отреагировали на сообщения и провели неотложные следственные действия на территории части, изъяли видео, опросили свидетелей и пострадавшего в больнице.
По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.
В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.
Избиение военнослужащих: последние новости
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